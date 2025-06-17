https://crimea.ria.ru/20250617/iran-atakoval-zdanie-mossada-smi-1147278600.html

Иран атаковал здание "Моссада"– СМИ

Иран атаковал здание "Моссада"– СМИ - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Иран атаковал здание "Моссада"– СМИ

Иран нанес ракетный удар по зданию израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское госагентство Tasnim. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T11:44

2025-06-17T11:44

2025-06-17T11:46

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

ближний восток

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_aadf75de546d1cd0c97e1be372b3b8ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Иран нанес ракетный удар по зданию израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское госагентство Tasnim.Иранский телеканал SNN, в свою очередь, сообщает, что Иран нанес ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы "Глилот", расположенной в пригороде Тель-Авива."Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИР", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Израиль вечером в понедельник атаковал здание гостелерадиокомпании Ирана. Момент удара попал в прямой эфир выпуска новостей. В результате несколько сотрудников пострадали.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы. В Израиле после ответных ударов иранской стороны погибли по меньшей мере три человека, 67 получили ранения.С начала атаки Израиля в Иране погибли 220 человек и пострадали не менее 1800 человек, преимущественно мирные жители. В Израиле сообщают, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности ИзраиляСигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и ИраномПутин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, израиль, ближний восток, новости, в мире