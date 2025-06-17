https://crimea.ria.ru/20250617/chp-v-sevastopole---pri-padenii-v-pustoy-basseyn-postradal-rebenok-1147284584.html

ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок

ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 17.06.2025

ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок

В Севастополе ребенок получил тяжелые травмы после падения в пустой бассейн, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T14:43

2025-06-17T14:43

2025-06-17T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил тяжелые травмы после падения в пустой бассейн, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в полиции Севастополя.По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Любимовка на территории частного дома, где семья с двумя сыновьями из Московской области гостила у родственников.Как именно мальчик оказался в бассейне, на данный момент установить не удалось, поскольку никто из взрослых не видел момента падения. В настоящее время ребенок находится в больнице.По данным правоохранителей, семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.Прокуратура Севастополя проверяет условия жизни и воспитания ребенка в семье. На контроле надзорного ведомства находится оказание мальчику всей необходимой медпомощи и принятие правоохранителями процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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