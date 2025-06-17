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ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок
ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 17.06.2025
ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок
В Севастополе ребенок получил тяжелые травмы после падения в пустой бассейн, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T14:43
2025-06-17T14:43
2025-06-17T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил тяжелые травмы после падения в пустой бассейн, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в полиции Севастополя.По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Любимовка на территории частного дома, где семья с двумя сыновьями из Московской области гостила у родственников.Как именно мальчик оказался в бассейне, на данный момент установить не удалось, поскольку никто из взрослых не видел момента падения. В настоящее время ребенок находится в больнице.По данным правоохранителей, семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.Прокуратура Севастополя проверяет условия жизни и воспитания ребенка в семье. На контроле надзорного ведомства находится оказание мальчику всей необходимой медпомощи и принятие правоохранителями процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЧП в Севастополе - при падении в пустой бассейн пострадал ребенок
В Севастополе ребенок получил тяжелые травмы после падения в пустой бассейн
14:43 17.06.2025 (обновлено: 14:48 17.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил тяжелые травмы после падения в пустой бассейн, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
"В детскую больницу Севастополя поступил 7-летний мальчик с серьезными телесными повреждениями: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости и гематома", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Любимовка на территории частного дома, где семья с двумя сыновьями из Московской области гостила у родственников.
"В момент происшествия отец с младшим из детей вышли во двор. Услышав крик, мужчина обнаружил старшего сына лежащим на дне пустого бассейна глубиной 1,8 метра. Родители незамедлительно вызвали экстренные службы и пытались оказать первую помощь до прибытия медиков", - рассказали в полиции.
Как именно мальчик оказался в бассейне, на данный момент установить не удалось, поскольку никто из взрослых не видел момента падения. В настоящее время ребенок находится в больнице.
По данным правоохранителей, семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Прокуратура Севастополя проверяет условия жизни и воспитания ребенка в семье. На контроле надзорного ведомства находится оказание мальчику всей необходимой медпомощи и принятие правоохранителями процессуального решения.
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