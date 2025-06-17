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Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня

Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня

Три поселка в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T11:17

2025-06-17T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Три поселка в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточняется, что воду отключат 18 июня с 10 часов и подключат ориентировочно 20 июня в 18 часов. При необходимости потребителей обещают обеспечить привозной питьевой водой по заявкам. Жителям указанных населенных пунктов рекомендует иметь запас воды.Евпатория до конца июня осталась без горячего водоснабжения из-за плановых работ на котельных, сообщали накануне в пресс-служе администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение воды в Керчи - прокуратура начала проверкуВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

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2025

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