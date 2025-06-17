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Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня
Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня
Три поселка в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T11:17
2025-06-17T11:19
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белогорский район
вода в крыму
водоснабжение
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Три поселка в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточняется, что воду отключат 18 июня с 10 часов и подключат ориентировочно 20 июня в 18 часов. При необходимости потребителей обещают обеспечить привозной питьевой водой по заявкам. Жителям указанных населенных пунктов рекомендует иметь запас воды.Евпатория до конца июня осталась без горячего водоснабжения из-за плановых работ на котельных, сообщали накануне в пресс-служе администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение воды в Керчи - прокуратура начала проверкуВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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Часть Белогорского района отключат от водоснабжения на три дня

"Вода Крыма": три поселка в Белогорском районе на три дня останутся без воды

11:17 17.06.2025 (обновлено: 11:19 17.06.2025)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПитомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь" в Грозном
Питомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных Надежда на жизнь в Грозном - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Три поселка в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

"В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе сырой воды специалистами "Крыммелиоводхоз" будет ограничено водоснабжение в селах Зуя, Крымская роза, Вишневое", - сказано в сообщении.

Уточняется, что воду отключат 18 июня с 10 часов и подключат ориентировочно 20 июня в 18 часов.
При необходимости потребителей обещают обеспечить привозной питьевой водой по заявкам. Жителям указанных населенных пунктов рекомендует иметь запас воды.
Евпатория до конца июня осталась без горячего водоснабжения из-за плановых работ на котельных, сообщали накануне в пресс-служе администрации города.
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КрымНовости КрымаБелогорский районВода в КрымуВодоснабжениеВода Крыма
 
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