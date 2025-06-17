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Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом
Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом
Два вражеских беспилотника сбили силы ПВО над Крымом во вторник в первую половину дня, еще 22 уничтожены над четырьмя другими регионами РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T12:13
2025-06-17T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два вражеских беспилотника сбили силы ПВО над Крымом во вторник в первую половину дня, еще 22 уничтожены над четырьмя другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.Два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 14 - над территорией Брянской области, четыре – над Калужской, три – над Тульской и один над территорией Белгородской области.Утром в понедельник стало известно, что российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников. Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвыПосле атаки БПЛА на автозавод в Татарстане возбуждено дело о теракте
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крым, новости крыма, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), пво
Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом

Силы ПВО уничтожили 24 БПЛА над Крымом и еще четырьмя областями

12:13 17.06.2025 (обновлено: 12:21 17.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два вражеских беспилотника сбили силы ПВО над Крымом во вторник в первую половину дня, еще 22 уничтожены над четырьмя другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.

Два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 14 - над территорией Брянской области, четыре – над Калужской, три – над Тульской и один над территорией Белгородской области.
Утром в понедельник стало известно, что российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников. Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.
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