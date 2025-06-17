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Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом

Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом

Два вражеских беспилотника сбили силы ПВО над Крымом во вторник в первую половину дня, еще 22 уничтожены над четырьмя другими регионами РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T12:13

2025-06-17T12:13

2025-06-17T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два вражеских беспилотника сбили силы ПВО над Крымом во вторник в первую половину дня, еще 22 уничтожены над четырьмя другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.Два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 14 - над территорией Брянской области, четыре – над Калужской, три – над Тульской и один над территорией Белгородской области.Утром в понедельник стало известно, что российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников. Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвыПосле атаки БПЛА на автозавод в Татарстане возбуждено дело о теракте

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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