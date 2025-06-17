https://crimea.ria.ru/20250617/bastrykin-trebuet-doklad-po-delu-o-zverskom-ubiystve-v-sevastopole-1147277711.html

Бастрыкин требует доклад по делу о зверском убийстве в Севастополе

Бастрыкин требует доклад по делу о зверском убийстве в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Бастрыкин требует доклад по делу о зверском убийстве в Севастополе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 63-летней... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T10:50

2025-06-17T10:50

2025-06-17T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 63-летней жительницы Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.16 июня в Севастополе мужчина напал на свою бывшую тещу на глазах у четырехлетнего внука. Инцидент произошел днем на улице в районе садового некоммерческого товарищества "Риф". Женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали очевидцы случившегося до приезда силовиков.По данным Следкома, в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери."Следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство)", – сказано в сообщении.Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужаВ Севастополе украинка угрожала убийством матери сожителя – приговор судаЖитель Ялты задержан за жестокое убийство матери и бабушки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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