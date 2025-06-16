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Землетрясение произошло у побережья Курил - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Землетрясение произошло у побережья Курил
Землетрясение произошло у побережья Курил - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Землетрясение произошло у побережья Курил
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T10:09
2025-06-16T10:09
курильские острова
землетрясение
новости
происшествия
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным экспертов, землетрясение произошло в 4:06 по всемирному времени (около 7 утра по московскому – ред.), эпицентр залегал на глубине 10 км в Тихом океане, на расстоянии 199 км к востоку от Курильска с населением 1,6 тыс. человек.О разрушениях и пострадавших не сообщается. Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову, тревога цунами в регионе не объявлялась.3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте такж зе на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курильские острова, землетрясение, новости, происшествия, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология
Землетрясение произошло у побережья Курил

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

10:09 16.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным экспертов, землетрясение произошло в 4:06 по всемирному времени (около 7 утра по московскому – ред.), эпицентр залегал на глубине 10 км в Тихом океане, на расстоянии 199 км к востоку от Курильска с населением 1,6 тыс. человек.
О разрушениях и пострадавших не сообщается. Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову, тревога цунами в регионе не объявлялась.
3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
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Курильские островаЗемлетрясениеНовостиПроисшествияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмология
 
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