https://crimea.ria.ru/20250616/zemletryasenie-proizoshlo-u-poberezhya-kuril--1147245028.html

Землетрясение произошло у побережья Курил

Землетрясение произошло у побережья Курил - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Землетрясение произошло у побережья Курил

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T10:09

2025-06-16T10:09

2025-06-16T10:09

курильские острова

землетрясение

новости

происшествия

европейский средиземноморский сейсмологический центр

сейсмология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным экспертов, землетрясение произошло в 4:06 по всемирному времени (около 7 утра по московскому – ред.), эпицентр залегал на глубине 10 км в Тихом океане, на расстоянии 199 км к востоку от Курильска с населением 1,6 тыс. человек.О разрушениях и пострадавших не сообщается. Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову, тревога цунами в регионе не объявлялась.3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте такж зе на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре

курильские острова

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курильские острова, землетрясение, новости, происшествия, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология