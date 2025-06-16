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Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии

Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии

Владимир Зеленский оказался в центре внимания из-за инцидентна на официальной встрече с президентом Австрии Александром Ван дел Белленом. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T17:59

2025-06-16T17:59

2025-06-16T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский оказался в центре внимания из-за инцидентна на официальной встрече с президентом Австрии Александром Ван дел Белленом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Heute.По данным СМИ, глава киевского режима поставил свою супругу Елену Зеленскую в неловкое положение в самом начале встречи.По данным местных СМИ, Зеленский прибыл в Вену в понедельник, 16 июня для встреч с руководством страны. В план визита вошли переговоры с президентом Александром Ван дер Белленом, а также встреча с рядом министров, включая главу МИД Австрии Беату Майнл-Райзингер, которая ранее посещала Киев.Тем временем популярная правая партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в переносе важных парламентских заседаний, включая обсуждение стрельбы в школе Граца, из-за приезда Зеленского, указывают европейские издания.10 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. По его словам, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает не только интересам обеих сторон конфликта, но и Вашингтона. Киевский лидер в ответ сказал, что подобные заявления деморализуют Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слова главы Пентагона ранят сильнее пуль - ЗеленскийЗеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человекаЗеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, австрия, елена зеленская, в мире, политика, новости, видео