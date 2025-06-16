Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии
Зеленский оставил супругу позади на красной дорожке во время визита в Вену — СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский оказался в центре внимания из-за инцидентна на официальной встрече с президентом Австрии Александром Ван дел Белленом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Heute.
По данным СМИ, глава киевского режима поставил свою супругу Елену Зеленскую в неловкое положение в самом начале встречи.
"Украинский политик вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к Ван дер Беллену. Его супруга Елена Зеленская осталась одна", – отмечается в публикации Heute.
По данным местных СМИ, Зеленский прибыл в Вену в понедельник, 16 июня для встреч с руководством страны. В план визита вошли переговоры с президентом Александром Ван дер Белленом, а также встреча с рядом министров, включая главу МИД Австрии Беату Майнл-Райзингер, которая ранее посещала Киев.
Тем временем популярная правая партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в переносе важных парламентских заседаний, включая обсуждение стрельбы в школе Граца, из-за приезда Зеленского, указывают европейские издания.
10 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. По его словам, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает не только интересам обеих сторон конфликта, но и Вашингтона. Киевский лидер в ответ сказал, что подобные заявления деморализуют Украину.
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