https://crimea.ria.ru/20250616/zayavlenie-o-yadernom-oruzhii-v-irane-i-yubiley-arteka--glavnoe-za-den-1147269376.html

Заявление о ядерном оружии в Иране и юбилей "Артека" – главное за день

Заявление о ядерном оружии в Иране и юбилей "Артека" – главное за день - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Заявление о ядерном оружии в Иране и юбилей "Артека" – главное за день

МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию. Британия и Украина готовят провокацию против флота США под видом "атаки" России в Балтийском море. Россия... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T22:56

2025-06-16T22:56

2025-06-16T22:20

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию. Британия и Украина готовят провокацию против флота США под видом "атаки" России в Балтийском море. Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. "Артек" отмечает 100-летие. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Бывший зять убил тещу в Севастополе на глазах у ребенка. ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружиюТегеран придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерного оружия в ближневосточном регионе быть не должно.Британия и Украина готовят провокацию против СШАУкраина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". По данным СВР, основной целью подготовки новых диверсий является обострение украинского конфликта и попытка сорвать российско-американский переговорный процесс.Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших солдат ВСУРоссия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, взамен возвращены 78 погибших бойцов российской армии, сообщили в Минобороны. С линии фронта поступают тяжелораненые, уже налажены срочные санитарные передачи, отметили в военном ведомстве. Также продолжается обмен пленными. В Минобороны добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне"."Артек" отмечает 100-летиеВ 2025 году международный детский центр "Артек" отмечает свое 100-летие. В честь праздничного события состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев будущим воспитанникам 2125 года. Президент России Владимир Путин назвал "Артек" символом счастливого детства. В этот день он подписал указ о награждении директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Семь сотрудников центра наградили знаком отличия "За наставничество". Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоили трем учителям из педагогического состава "Артека":"Артек" принимал поздравления от первых лиц страны и даже из космоса. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что "Артек" стал флагманом детского отдыха и вкладом в будущее России. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал международный детский центр "Артек" лучшим местом в мире для развития и отдыха детей и будет оставаться таким долгие годы.Путин встретился с РазвожаевымПрезидент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе. Глава региона доложил президенту о реализации крупных проектов в винодельческой отрасли, рассказал о благоустройстве Исторического бульвара и сообщил о финансировании закладки новых виноградников в регионе.Бывший зять убил тещу в СевастополеВ Севастополе мужчина напал на свою бывшую тещу на глазах у четырехлетнего внука. Инцидент произошел на улице в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф" в понедельник днем. По данным полиции Севастополя, женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали до приезда силовиков очевидцы случившегося.В СК уточняют, что в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери. Бывший муж неоднократно обвинял тещу в таком исходе. Санкции ЕС против Крыма и СевастополяЕвропейский союз в понедельник продлил действие санкций против Крыма и Севастополя до 23 июня 2026 года. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами и касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250616/zelenskiy-opozoril-svoyu-zhenu-na-vstreche-s-prezidentom-avstrii-1147264302.html

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