https://crimea.ria.ru/20250616/vtb-zavershil-yuridicheskoe-prisoedinenie-rnkb-v-krymu-1147255767.html

ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму

ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2025

ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня,... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T13:57

2025-06-16T13:57

2025-06-16T13:57

втб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня, сообщает банк."Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 миллионов розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.Сообщается, что до конца текущего года планируется еще несколько этапов интеграции. Все действующие продукты и счета клиентов РНКБ будут переведены на инфраструктуру ВТБ. После перевода в ВТБ все сведения о действующих продуктах и услугах будут отражены в "ВТБ Онлайн". Миграция розничных клиентов на системы ВТБ будет проходить по "бесшовной" технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются. Также будет выполнен ребрендинг офисной сети РНКБ.Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжит обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до окончания срока действия.

https://crimea.ria.ru/20250611/rekvizity-schetov-izmenyatsya-u-vsekh-kart-roznichnykh-klientov-rnkb--1147123008.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, рнкб (пао), банк, крым, финансы