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ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму
ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2025
ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня,... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T13:57
2025-06-16T13:57
втб
рнкб (пао)
банк
крым
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня, сообщает банк."Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 миллионов розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.Сообщается, что до конца текущего года планируется еще несколько этапов интеграции. Все действующие продукты и счета клиентов РНКБ будут переведены на инфраструктуру ВТБ. После перевода в ВТБ все сведения о действующих продуктах и услугах будут отражены в "ВТБ Онлайн". Миграция розничных клиентов на системы ВТБ будет проходить по "бесшовной" технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются. Также будет выполнен ребрендинг офисной сети РНКБ.Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжит обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до окончания срока действия.
https://crimea.ria.ru/20250611/rekvizity-schetov-izmenyatsya-u-vsekh-kart-roznichnykh-klientov-rnkb--1147123008.html
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втб, рнкб (пао), банк, крым, финансы

ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму

13:57 16.06.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму
ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня, сообщает банк.
"ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ. С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года", - говорится в сообщении кредитной организации.
"Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 миллионов розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.
Сообщается, что до конца текущего года планируется еще несколько этапов интеграции. Все действующие продукты и счета клиентов РНКБ будут переведены на инфраструктуру ВТБ. После перевода в ВТБ все сведения о действующих продуктах и услугах будут отражены в "ВТБ Онлайн".
Миграция розничных клиентов на системы ВТБ будет проходить по "бесшовной" технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются. Также будет выполнен ребрендинг офисной сети РНКБ.
"С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили более 1,5 миллиона продуктов и сервисов ВТБ, в том числе более 500 тысяч карт ВТБ. Жители полуострова открыли свыше 100 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом около 100 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжит обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до окончания срока действия.
Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
11 июня, 12:01
Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
ВТБРНКБ (ПАО)БанкКрымФинансы
 
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