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В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня
В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня
В Сакском районе Крыма со среды 18 населенных пунктов останутся без газоснабжения на двое суток из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T21:43
2025-06-16T21:43
2025-06-16T21:43
газ
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма со среды 18 населенных пунктов останутся без газоснабжения на двое суток из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в районной администрации.Отключения затронут жителей населенных пунктов Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка, Вершинное, уточнили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаПовреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверкуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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газ, сакский район, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня
В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов останутся без газоснабжения на двое суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма со среды 18 населенных пунктов останутся без газоснабжения на двое суток из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в районной администрации.
"В связи с проведением ремонтных работ на газо-распределительной станции Долинка ООО "Черномортрансгаз", будет приостановлена подача природного газа 18 июня с 8 часов", – сказано в сообщении.
Отключения затронут жителей населенных пунктов Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка, Вершинное, уточнили власти.
"Возобновление подачи газа планируется после окончания ремонтных работ поэтапно при наличии 100% доступа к газоиспользующему оборудованию", – уточнили в администрации Сакского района.
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