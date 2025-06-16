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В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня

В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня

В Сакском районе Крыма со среды 18 населенных пунктов останутся без газоснабжения на двое суток из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T21:43

2025-06-16T21:43

2025-06-16T21:43

газ

сакский район

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма со среды 18 населенных пунктов останутся без газоснабжения на двое суток из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в районной администрации.Отключения затронут жителей населенных пунктов Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка, Вершинное, уточнили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаПовреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверкуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

сакский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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