https://crimea.ria.ru/20250616/v-krymu-vyyavili-21-shkolnika-za-rulem-bez-prav-1147262987.html

В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав

В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав

В Крыму за последнюю неделю зафиксировано 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T19:57

2025-06-16T19:57

2025-06-16T19:57

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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю зафиксировано 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.В ведомстве напоминают, что управление транспортом без водительского удостоверения влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Более того, ответственность несут и взрослые: передача транспортного средства лицу без права управления наказывается штрафом в 30 тысяч рублей, а само транспортное средство помещают на штрафстоянку.15 июня в Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке. Водитель 2007 года рождения двигался на мотоцикле без средств защиты и превысил допустимый скоростной режим на трассе. В результате чего он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли три человека и более 20 пострадалиВ Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайкеВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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