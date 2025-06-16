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В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав
В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав
В Крыму за последнюю неделю зафиксировано 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T19:57
2025-06-16T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю зафиксировано 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.В ведомстве напоминают, что управление транспортом без водительского удостоверения влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Более того, ответственность несут и взрослые: передача транспортного средства лицу без права управления наказывается штрафом в 30 тысяч рублей, а само транспортное средство помещают на штрафстоянку.15 июня в Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке. Водитель 2007 года рождения двигался на мотоцикле без средств защиты и превысил допустимый скоростной режим на трассе. В результате чего он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли три человека и более 20 пострадалиВ Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайкеВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, дети, пдд (правила дорожного движения), общество, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма
В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав

В Крыму за неделю 21 подросток попался за рулем без прав – ГАИ

19:57 16.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМотоциклетные шлемы
Мотоциклетные шлемы - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю зафиксировано 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
"Несовершеннолетние водители и их родители (законные представители) привлечены к административной ответственности", – уточняют в органах.
В ведомстве напоминают, что управление транспортом без водительского удостоверения влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Более того, ответственность несут и взрослые: передача транспортного средства лицу без права управления наказывается штрафом в 30 тысяч рублей, а само транспортное средство помещают на штрафстоянку.
"Любое транспортное средство, согласно законодательству, является источником повышенной опасности. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения", – подчеркивают в ГАИ.
15 июня в Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке. Водитель 2007 года рождения двигался на мотоцикле без средств защиты и превысил допустимый скоростной режим на трассе. В результате чего он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.
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