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Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана
Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана
Израиль вечером в понедельник атаковал здание гостелерадиокомпании Ирана. Момент удара попал в прямой эфир выпуска новостей. В результате несколько сотрудников... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T20:15
2025-06-16T20:24
иран
обострение между израилем и ираном
происшествия
израиль
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Израиль вечером в понедельник атаковал здание гостелерадиокомпании Ирана. Момент удара попал в прямой эфир выпуска новостей. В результате несколько сотрудников пострадали, заявил глава отдела политической информации гостелерадиокомпании Хасан Абедини агентству Tasnim.Как утверждают иранские СМИ, момент израильского удара по офису попал в прямой эфир новостей. По зданию пришлось не менее четырех попаданий.Ранее министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB заявил, что в результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители.По официальным данным, среди пострадавших – 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из раненных всего четыре года. Общее количество погибших женщин составляет 35 человек, также подтверждена гибель десяти детей.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.В понедельник Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружиюОколо 200 россиян эвакуированы из ИранаБлижний Восток раскалывает Запад
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Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана

При ударе Израиля по зданию гостелерадиокомпании Ирана ранены журналисты – СМИ

20:15 16.06.2025 (обновлено: 20:24 16.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Израиль вечером в понедельник атаковал здание гостелерадиокомпании Ирана. Момент удара попал в прямой эфир выпуска новостей. В результате несколько сотрудников пострадали, заявил глава отдела политической информации гостелерадиокомпании Хасан Абедини агентству Tasnim.
"Здание тушат, по оценкам, несколько сотрудников получили ранения", – цитирует его слова РИА Новости.
Как утверждают иранские СМИ, момент израильского удара по офису попал в прямой эфир новостей. По зданию пришлось не менее четырех попаданий.
"Нападение на гостелерадио - еще одно жестокое преступление (Израиля - ред.)... СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии... израильского режима против народа Ирана", - написал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаина в соцсети Х.
Ранее министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB заявил, что в результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители.
По официальным данным, среди пострадавших – 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из раненных всего четыре года. Общее количество погибших женщин составляет 35 человек, также подтверждена гибель десяти детей.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
В понедельник Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана.
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