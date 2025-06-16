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Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах
Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах
Минувшей ночью Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T08:03
2025-06-16T08:27
штормовое предупреждение
сочи
краснодарский край
кубань
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.Как пишет "Кубань 24", этой ночью на курорте прошел ливень с грозой, из-за которого подтопило дороги. А утром в горах на высоте 2 тысяч метров пошел мокрый снег.По информации Telegram-канала "Сочи №1", аварийное отключение света произошло на улицах Авиационной, Молокова, Садовой и Свердлова. Также накануне вечером в акватории над морем заметили два смерча. В городском оперативном штабе сообщили, что серьезных происшествие, вызванных непогодой, не зафиксировано. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура, работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют. За ночь упали восемь деревьев, все уже убрали."Оперативный штаб под председательством главы города Андрея Прошунина контролирует обстановку и координирует работу служб", - добавили в администрации города.В воскресенье МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На территории Сочи, начиная с 15 июня, а также 16 и 17 июня - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Сообщалось также, что на реках вероятны резкие подъемы уровней воды, а в горах возрастает риск схода селевых потоков.На территории Крыма в ближайшие дни также сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и ветром, сообщили в крымском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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штормовое предупреждение, сочи, краснодарский край, кубань, погода
Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах

Сочи затопило мощным ливнем

08:03 16.06.2025 (обновлено: 08:27 16.06.2025)
 
© t.me/soch01Мощный ливень затопил улицы Сочи
Мощный ливень затопил улицы Сочи
© t.me/soch01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Как пишет "Кубань 24", этой ночью на курорте прошел ливень с грозой, из-за которого подтопило дороги. А утром в горах на высоте 2 тысяч метров пошел мокрый снег.
По информации Telegram-канала "Сочи №1", аварийное отключение света произошло на улицах Авиационной, Молокова, Садовой и Свердлова.
Также накануне вечером в акватории над морем заметили два смерча.
В городском оперативном штабе сообщили, что серьезных происшествие, вызванных непогодой, не зафиксировано. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура, работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют. За ночь упали восемь деревьев, все уже убрали.
"Оперативный штаб под председательством главы города Андрея Прошунина контролирует обстановку и координирует работу служб", - добавили в администрации города.
В воскресенье МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На территории Сочи, начиная с 15 июня, а также 16 и 17 июня - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Сообщалось также, что на реках вероятны резкие подъемы уровней воды, а в горах возрастает риск схода селевых потоков.
На территории Крыма в ближайшие дни также сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и ветром, сообщили в крымском гидрометцентре.
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Штормовое предупреждениеСочиКраснодарский крайКубаньПогода
 
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