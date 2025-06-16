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Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах

Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах

Минувшей ночью Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T08:03

2025-06-16T08:03

2025-06-16T08:27

штормовое предупреждение

сочи

краснодарский край

кубань

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.Как пишет "Кубань 24", этой ночью на курорте прошел ливень с грозой, из-за которого подтопило дороги. А утром в горах на высоте 2 тысяч метров пошел мокрый снег.По информации Telegram-канала "Сочи №1", аварийное отключение света произошло на улицах Авиационной, Молокова, Садовой и Свердлова. Также накануне вечером в акватории над морем заметили два смерча. В городском оперативном штабе сообщили, что серьезных происшествие, вызванных непогодой, не зафиксировано. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура, работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют. За ночь упали восемь деревьев, все уже убрали."Оперативный штаб под председательством главы города Андрея Прошунина контролирует обстановку и координирует работу служб", - добавили в администрации города.В воскресенье МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На территории Сочи, начиная с 15 июня, а также 16 и 17 июня - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Сообщалось также, что на реках вероятны резкие подъемы уровней воды, а в горах возрастает риск схода селевых потоков.На территории Крыма в ближайшие дни также сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и ветром, сообщили в крымском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, сочи, краснодарский край, кубань, погода