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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено в Крыму на период с 16 по 19 июня. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T10:46
2025-06-16T10:22
штормовое предупреждение
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено в Крыму на период с 16 по 19 июня. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по регону.Спасатели напоминают о том, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать участки и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте такж зе на РИА Новости Крым:Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горахНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с опасной погодой - МЧС

10:46 16.06.2025
 
© Минприроды КрымаЛесной пожар в районе горы Бурун-Кая в Крыму
Лесной пожар в районе горы Бурун-Кая в Крыму
© Минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено в Крыму на период с 16 по 19 июня. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по регону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16, 17, 18 и 19 июня в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
Спасатели напоминают о том, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать участки и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
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