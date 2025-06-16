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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено в Крыму на период с 16 по 19 июня. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T10:46

2025-06-16T10:46

2025-06-16T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено в Крыму на период с 16 по 19 июня. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по регону.Спасатели напоминают о том, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать участки и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте такж зе на РИА Новости Крым:Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горахНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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