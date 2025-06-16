https://crimea.ria.ru/20250616/sereznye-dengi-razvozhaev-dolozhil-putinu-o-vinnykh-zavodakh-v-regione-1147261206.html

"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе

"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе - РИА Новости Крым, 16.06.2025

"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе

В Севастополе реализуется три крупных проекта в винодельческой отрасли, в которые вложено почти 13 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе рабочей встречи... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T16:07

2025-06-16T16:07

2025-06-16T16:07

севастополь

михаил развожаев

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе реализуется три крупных проекта в винодельческой отрасли, в которые вложено почти 13 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города-героя Михаил Развожаев.По словам губернатора, в отрасль инвесторы продолжают вкладывать "серьезные деньги". К примеру, в регионе появился новый, построенный "с нуля" завод."Такого не было много лет, это полноценный комплекс с музеем виноделия и туристическим центром в перспективе", - уточнил Развожаев.В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе.Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесСевастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградниковДесять причин приехать в Крым летом

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