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"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе
"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе - РИА Новости Крым, 16.06.2025
"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе
В Севастополе реализуется три крупных проекта в винодельческой отрасли, в которые вложено почти 13 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе рабочей встречи... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T16:07
2025-06-16T16:07
севастополь
михаил развожаев
владимир путин (политик)
россия
виноделие в крыму
виноградники
виноградники крыма
виноделие
новости севастополя
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе реализуется три крупных проекта в винодельческой отрасли, в которые вложено почти 13 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города-героя Михаил Развожаев.По словам губернатора, в отрасль инвесторы продолжают вкладывать "серьезные деньги". К примеру, в регионе появился новый, построенный "с нуля" завод."Такого не было много лет, это полноценный комплекс с музеем виноделия и туристическим центром в перспективе", - уточнил Развожаев.В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе.Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесСевастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградниковДесять причин приехать в Крым летом
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севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), россия, виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, виноделие, новости севастополя, инвестиции, экономика
"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе

В Севастополе реализуется три крупных проекта винодельческой отрасли на 13 млрд рублей

16:07 16.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Работа винодельческого завода в Балаклаве
Работа винодельческого завода в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе реализуется три крупных проекта в винодельческой отрасли, в которые вложено почти 13 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города-героя Михаил Развожаев.

"На старейшем Инкерманском заводе сейчас идет масштабная модернизация, будет целый центр винного туризма, вложено 4,2 миллиарда инвестиций. Кроме того, "Золотая балка" активно развивается: почти четыре миллиарда вложений, новый завод построили. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и заложил виноградники – тоже 4,5 миллиарда инвестиций", - доложил губернатор лидеру государства.

По словам губернатора, в отрасль инвесторы продолжают вкладывать "серьезные деньги". К примеру, в регионе появился новый, построенный "с нуля" завод.
"Такого не было много лет, это полноценный комплекс с музеем виноделия и туристическим центром в перспективе", - уточнил Развожаев.
В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе.
Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.
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СевастопольМихаил РазвожаевВладимир Путин (политик)РоссияВиноделие в КрымуВиноградникиВиноградники КрымаВиноделиеНовости СевастополяИнвестицииЭкономика
 
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