"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе
В Севастополе реализуется три крупных проекта винодельческой отрасли на 13 млрд рублей
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Работа винодельческого завода в Балаклаве
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе реализуется три крупных проекта в винодельческой отрасли, в которые вложено почти 13 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"На старейшем Инкерманском заводе сейчас идет масштабная модернизация, будет целый центр винного туризма, вложено 4,2 миллиарда инвестиций. Кроме того, "Золотая балка" активно развивается: почти четыре миллиарда вложений, новый завод построили. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и заложил виноградники – тоже 4,5 миллиарда инвестиций", - доложил губернатор лидеру государства.
По словам губернатора, в отрасль инвесторы продолжают вкладывать "серьезные деньги". К примеру, в регионе появился новый, построенный "с нуля" завод.
"Такого не было много лет, это полноценный комплекс с музеем виноделия и туристическим центром в перспективе", - уточнил Развожаев.
В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе.
Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.
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