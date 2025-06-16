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Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T22:01
2025-06-16T22:01
2025-06-16T21:51
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", состоявшегося 26 марта 2025 года. Об этом сообщили в Кремле.Документ направлен на укрепление воспитательной среды, развитие молодежных инициатив и поддержку технического творчества среди детей.Министерству просвещения поручено до 1 июля 2025 года обеспечить методическое сопровождение субъектов РФ при реализации данной инициативы, включая участие Российского детско-юношеского центра.Правительство также продолжит поддержку инициатив родительских сообществ в рамках сотрудничества с "Российским обществом "Знание". Конкурсы и мероприятия будут финансироваться за счет дополнительных средств федерального бюджета.Также с 2026 года начнется всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего" для детей от 7 лет. В рамках чемпионата пройдут не только соревнования, но и образовательные мероприятия.Организатором проекта выступит "Движение первых" совместно с Федерацией гонок дронов, а финансирование будет обеспечено за счет средств федерального бюджета.Ранее Путин поручил министру спорта Михаилу Дегтяреву решить вопрос с обеспечением социальной справедливости для всех российских семей в доступности спорта. Дегтярев отметил, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растят пилотов будущегоКрым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 годуПутин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, движение первых, общество, закон и право, образование в россии, школа, новости, спорт
Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в школы и развивать дрон-рейсинг
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", состоявшегося 26 марта 2025 года. Об этом сообщили в Кремле.
Документ направлен на укрепление воспитательной среды, развитие молодежных инициатив и поддержку технического творчества среди детей.
Одним из ключевых решений стало поручение правительству РФ и органам власти регионов обеспечить введение во всех государственных и муниципальных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На реализацию этой меры будут предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования в федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Министерству просвещения поручено до 1 июля 2025 года обеспечить методическое сопровождение субъектов РФ при реализации данной инициативы, включая участие Российского детско-юношеского центра.
Правительство также продолжит поддержку инициатив родительских сообществ в рамках сотрудничества с "Российским обществом "Знание". Конкурсы и мероприятия будут финансироваться за счет дополнительных средств федерального бюджета.
Особое внимание уделено развитию технических видов спорта. Министерству спорта совместно с Федерацией гонок дронов поручено снизить минимальный возраст участников соревнований по дрон-рейсингу с 10 до 7 лет; обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов в этой дисциплине.
Также с 2026 года начнется всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего" для детей от 7 лет. В рамках чемпионата пройдут не только соревнования, но и образовательные мероприятия.
Организатором проекта выступит "Движение первых" совместно с Федерацией гонок дронов, а финансирование будет обеспечено за счет средств федерального бюджета.
Ранее Путин поручил
министру спорта Михаилу Дегтяреву решить вопрос с обеспечением социальной справедливости для всех российских семей в доступности спорта. Дегтярев отметил, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.
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