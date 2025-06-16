https://crimea.ria.ru/20250616/putin-poruchil-vvesti-dolzhnost-sovetnika-po-vospitaniyu-vo-vsekh-shkolakh-1147269061.html

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T22:01

2025-06-16T22:01

2025-06-16T21:51

владимир путин (политик)

россия

движение первых

общество

закон и право

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школа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", состоявшегося 26 марта 2025 года. Об этом сообщили в Кремле.Документ направлен на укрепление воспитательной среды, развитие молодежных инициатив и поддержку технического творчества среди детей.Министерству просвещения поручено до 1 июля 2025 года обеспечить методическое сопровождение субъектов РФ при реализации данной инициативы, включая участие Российского детско-юношеского центра.Правительство также продолжит поддержку инициатив родительских сообществ в рамках сотрудничества с "Российским обществом "Знание". Конкурсы и мероприятия будут финансироваться за счет дополнительных средств федерального бюджета.Также с 2026 года начнется всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего" для детей от 7 лет. В рамках чемпионата пройдут не только соревнования, но и образовательные мероприятия.Организатором проекта выступит "Движение первых" совместно с Федерацией гонок дронов, а финансирование будет обеспечено за счет средств федерального бюджета.Ранее Путин поручил министру спорта Михаилу Дегтяреву решить вопрос с обеспечением социальной справедливости для всех российских семей в доступности спорта. Дегтярев отметил, что решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растят пилотов будущегоКрым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 годуПутин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, движение первых, общество, закон и право, образование в россии, школа, новости, спорт