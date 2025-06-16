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При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и Франции

При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и Франции - РИА Новости Крым, 16.06.2025

При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и Франции

Большая комплексная экспедиция, которая прошла во время археологических изысканий на месте Нового Херсонеса, принесла более тысячи находок, которые ученые... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T20:59

2025-06-16T20:59

2025-06-16T20:59

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виктор вахонеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Большая комплексная экспедиция, которая прошла во время археологических изысканий на месте Нового Херсонеса, принесла более тысячи находок, которые ученые аккуратно разбирали и перемещали в музеи. С таким объемом работы археологи столкнулись впервые, рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев, который непосредственно принимал участие в археологических работах."Это была очень сложная задача, сопоставимая с теми задачами, которые 50-60 лет назад выполнялись в Египте. Нам предстояло разобрать по камушку конструкции, которые нужно было переместить. Перед этим расчистить их, отреставрировать, склеить недостающие или разломанные фрагменты. А затем переставить их на новое место в качестве экспонатов открытого музейного хранения", - рассказал он о задачах музеефикации в пресс-центре РИА Новости Крым.Теперь все, кто посещает музейно-храмовый комплекс, перед центральным фасадом Музея античности и Византии уже могут увидеть несколько объектов.Непосредственно в здании музея в световых окнах выставлены еще другие находки, такие как толос - сооружение римского времени и в римской традиции, кольцеобразная конструкция, в центре которого находится саркофаг."Это была очень кропотливая работа, с которой наши сотрудники в таком объеме столкнулись впервые. При этих работах был использован опыт, который применялся при проекте восстановления арки в Пальмире", - отметил археолог.По словам Вахонеева, все находки, а их было более тысячи, детально оцифровывались.Из уникального Виктор Вахонеев выделяет более 350 обнаруженных кремационных площадок древних римлян."Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Музейно-храмовый комплекс возведен по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"Десять причин приехать в Крым летом"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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