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Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае

Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае

Двое детей выбежали на дорогу и попали под колеса мопеда, за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T17:08

2025-06-16T17:08

2025-06-16T17:08

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

дтп

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общество

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Двое детей выбежали на дорогу и попали под колеса мопеда, за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.ДТП произошло днем в понедельник в Тбилисском районе края, в станице Ловлинской.Правоохранители выясняют подробности аварии и откуда у подростка появился мопед.В ГАИ напомнили, что за передачу управления транспортным средством человеку, который не имеет права им управлять, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.Родители детей, которые садятся за руль мопедов и прочего мототранспорта и спортинвентарь, могут быть привлечены к ответственности по ст. 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни". В этом случае кроме штрафа и исправительных работ им может грозить и лишение свободы на срок до одного года, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли три человека и более 20 пострадалиСбил насмерть ребенка и скрылся - в Воронежской области ищут водителяЧемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости, общество, дети