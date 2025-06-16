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Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае
Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае
Двое детей выбежали на дорогу и попали под колеса мопеда, за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T17:08
2025-06-16T17:08
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
новости
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Двое детей выбежали на дорогу и попали под колеса мопеда, за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.ДТП произошло днем в понедельник в Тбилисском районе края, в станице Ловлинской.Правоохранители выясняют подробности аварии и откуда у подростка появился мопед.В ГАИ напомнили, что за передачу управления транспортным средством человеку, который не имеет права им управлять, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.Родители детей, которые садятся за руль мопедов и прочего мототранспорта и спортинвентарь, могут быть привлечены к ответственности по ст. 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни". В этом случае кроме штрафа и исправительных работ им может грозить и лишение свободы на срок до одного года, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли три человека и более 20 пострадалиСбил насмерть ребенка и скрылся - в Воронежской области ищут водителяЧемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости, общество, дети
Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае

На Кубани 15-летний подросток на мопеде сбил двух детей пяти и девяти лет

17:08 16.06.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниПодросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае
Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Двое детей выбежали на дорогу и попали под колеса мопеда, за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
ДТП произошло днем в понедельник в Тбилисском районе края, в станице Ловлинской.
"15-летний подросток, управляя мопедом, допустил наезд на двух детей (9 лет и 5 лет), которые внезапно выбежали на проезжую часть. В настоящий момент дети направлены для осмотра в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют подробности аварии и откуда у подростка появился мопед.
В ГАИ напомнили, что за передачу управления транспортным средством человеку, который не имеет права им управлять, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Родители детей, которые садятся за руль мопедов и прочего мототранспорта и спортинвентарь, могут быть привлечены к ответственности по ст. 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни". В этом случае кроме штрафа и исправительных работ им может грозить и лишение свободы на срок до одного года, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток.
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