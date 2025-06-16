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Новости СВО: армия России громит оборону Киева

Новости СВО: армия России громит оборону Киева - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Новости СВО: армия России громит оборону Киева

Бойцы армии России в зоне проведения специальной военной операции продолжают продвигаться в глубину обороны противника, громя его силы, технику, вооружение и... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T14:36

2025-06-16T14:36

2025-06-16T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Бойцы армии России в зоне проведения специальной военной операции продолжают продвигаться в глубину обороны противника, громя его силы, технику, вооружение и слады с боеприпасами. За минувшие сутки суммарные потери ВСУ составили 1320 солдат. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили ВСУ возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки и Садков Сумской области, а также населенного пункта Уды Харьковской области. На этом участке фронта противник потерял свыше 230 боевиков, а также восемь боевых бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, разбиты два склада с боеприпасами и станция РЭБ.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ разгромлены в окрестностях Купянска, Колодезного, Глущенково Харьковской области, а также Кировска и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника достигли 190 военнослужащих, также сожжены: танк, десять пикапов и склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику у Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка. На этой линии фронта враг несет значительные потери, за сутки здесь уничтожено до 490 боевиков, а вместе с ними четыре боевые бронемашины, в том числе и переданные Штатами, пять пикапов и артиллерийское орудие. Также разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив украинские формирования в районах населенных пунктов Запорожье Донецкой Народной Республики, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области - возле Новоданиловки и Павловки, а также на Херсонщине - в окрестностях Золотой Балки, Никольского и Антоновки. Безвозвратные потери врага в этом квадрате составили почти 60 боевиков, сожжены шесть автомобилей, две станции РЭБ и два склада - с боеприпасами и с материальными средствами.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские силы поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в КременчугеАрмия России взяла под контроль Ульяновку в ДНРАрмия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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