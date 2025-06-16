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Новости СВО: армия России громит оборону Киева - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Новости СВО: армия России громит оборону Киева
Новости СВО: армия России громит оборону Киева - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Новости СВО: армия России громит оборону Киева
Бойцы армии России в зоне проведения специальной военной операции продолжают продвигаться в глубину обороны противника, громя его силы, технику, вооружение и... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T14:36
2025-06-16T14:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Бойцы армии России в зоне проведения специальной военной операции продолжают продвигаться в глубину обороны противника, громя его силы, технику, вооружение и слады с боеприпасами. За минувшие сутки суммарные потери ВСУ составили 1320 солдат. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили ВСУ возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки и Садков Сумской области, а также населенного пункта Уды Харьковской области. На этом участке фронта противник потерял свыше 230 боевиков, а также восемь боевых бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, разбиты два склада с боеприпасами и станция РЭБ.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ разгромлены в окрестностях Купянска, Колодезного, Глущенково Харьковской области, а также Кировска и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника достигли 190 военнослужащих, также сожжены: танк, десять пикапов и склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику у Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка. На этой линии фронта враг несет значительные потери, за сутки здесь уничтожено до 490 боевиков, а вместе с ними четыре боевые бронемашины, в том числе и переданные Штатами, пять пикапов и артиллерийское орудие. Также разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив украинские формирования в районах населенных пунктов Запорожье Донецкой Народной Республики, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области - возле Новоданиловки и Павловки, а также на Херсонщине - в окрестностях Золотой Балки, Никольского и Антоновки. Безвозвратные потери врага в этом квадрате составили почти 60 боевиков, сожжены шесть автомобилей, две станции РЭБ и два склада - с боеприпасами и с материальными средствами.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские силы поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в КременчугеАрмия России взяла под контроль Ульяновку в ДНРАрмия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", инфографика, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: армия России громит оборону Киева

Новости СВО: Украина за сутки потеряла в боях еще 1320 боевиков

14:36 16.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Бойцы армии России в зоне проведения специальной военной операции продолжают продвигаться в глубину обороны противника, громя его силы, технику, вооружение и слады с боеприпасами. За минувшие сутки суммарные потери ВСУ составили 1320 солдат. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 16 июня 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 16 июня 2025
Подразделения группировки войск "Север" разбили ВСУ возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки и Садков Сумской области, а также населенного пункта Уды Харьковской области. На этом участке фронта противник потерял свыше 230 боевиков, а также восемь боевых бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, разбиты два склада с боеприпасами и станция РЭБ.
Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ разгромлены в окрестностях Купянска, Колодезного, Глущенково Харьковской области, а также Кировска и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника достигли 190 военнослужащих, также сожжены: танк, десять пикапов и склад боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику у Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки.
"ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция AN/MPQ-64 производства США, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка. На этой линии фронта враг несет значительные потери, за сутки здесь уничтожено до 490 боевиков, а вместе с ними четыре боевые бронемашины, в том числе и переданные Штатами, пять пикапов и артиллерийское орудие. Также разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.
Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив украинские формирования в районах населенных пунктов Запорожье Донецкой Народной Республики, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области - возле Новоданиловки и Павловки, а также на Херсонщине - в окрестностях Золотой Балки, Никольского и Антоновки. Безвозвратные потери врага в этом квадрате составили почти 60 боевиков, сожжены шесть автомобилей, две станции РЭБ и два склада - с боеприпасами и с материальными средствами.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские силы поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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