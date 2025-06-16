Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250616/nazvany-regiony-lidery-i-autsaydery-po-dokhodam-naseleniya-v-rossii-1147243442.html
Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России
Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России
По итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга,... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T08:59
2025-06-16T10:34
рейтинг
доходы
крым
севастополь
новости
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374322_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aa78e87d707c4622ca2b310ffed97154.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного экспертами Центра экономических исследований РИА Новости.В единую таблицу данных сведена информация о положении дел в 85 регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области не вошли в рейтинг).Согласно приведенной статистике, Крым на 79 месте. Доля населения республики, проживающая за чертой бедности, составила 11,4% в 2024 году, уменьшившись к 2025 году на 2,4 п.п..В Севастополе доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности, составила 8,4%, за прошлый год сократившись на 0,5 п.п..В обоих регионах средние доходы жителей менее чем вдвое превышают стоимость фиксированного набора товаров. В Севастополе этот показатель составляет 1,71, а в Крыму – 1,46.Для сравнения: у тройки аутсайдеров рейтинга – Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Тувы – эти показатели соответственно равны 1,13, 1,21 и 1,26.Доходы более чем втрое превышают расходы в пяти регионах России. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (3,94), Ненецкий АО (3,74), Чукотский АО (3,21), Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).Доля населения, проживающего за чертой бедности в ЯНАО, возглавляющего пятерку лидеров, составляет 3,5%. В Москве эта величина достигает 4,1%.Отмечается, что рейтинг подготовлен экспертами Центра экономических исследований на основе официальной статистики с учетом медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году.Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь попали в последнюю десятку рейтинга по динамике роста заработных плат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374322_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34a35ec40d6c36444bb5d04cb8cf6e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рейтинг, доходы, крым, севастополь, новости, зарплата
Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России

Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения

08:59 16.06.2025 (обновлено: 10:34 16.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного экспертами Центра экономических исследований РИА Новости.
В единую таблицу данных сведена информация о положении дел в 85 регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области не вошли в рейтинг).
Согласно приведенной статистике, Крым на 79 месте. Доля населения республики, проживающая за чертой бедности, составила 11,4% в 2024 году, уменьшившись к 2025 году на 2,4 п.п..
В Севастополе доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности, составила 8,4%, за прошлый год сократившись на 0,5 п.п..
В обоих регионах средние доходы жителей менее чем вдвое превышают стоимость фиксированного набора товаров. В Севастополе этот показатель составляет 1,71, а в Крыму – 1,46.
Для сравнения: у тройки аутсайдеров рейтинга – Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Тувы – эти показатели соответственно равны 1,13, 1,21 и 1,26.
Доходы более чем втрое превышают расходы в пяти регионах России. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (3,94), Ненецкий АО (3,74), Чукотский АО (3,21), Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).
Доля населения, проживающего за чертой бедности в ЯНАО, возглавляющего пятерку лидеров, составляет 3,5%. В Москве эта величина достигает 4,1%.
Отмечается, что рейтинг подготовлен экспертами Центра экономических исследований на основе официальной статистики с учетом медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь попали в последнюю десятку рейтинга по динамике роста заработных плат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование
Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
 
РейтингДоходыКрымСевастопольНовостиЗарплата
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов
12:07В Севастополе закрыли рейд
12:04Три человека погибли на пожаре в Большой Ялте
11:54В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
11:47В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
11:43В Севастополе введен особый противопожарный режим
11:18В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко
10:54Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым
10:46Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
10:33Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени
10:30Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
10:20ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
10:09Землетрясение произошло у побережья Курил
09:54Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами
09:26Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели
09:05Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП
08:59Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России
08:43"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем
08:12На Крымском мосту растет очередь: ситуация сейчас
08:03Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах
Лента новостейМолния