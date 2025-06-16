https://crimea.ria.ru/20250616/nazvany-regiony-lidery-i-autsaydery-po-dokhodam-naseleniya-v-rossii-1147243442.html

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России

По итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга,... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T08:59

2025-06-16T08:59

2025-06-16T10:34

рейтинг

доходы

крым

севастополь

новости

зарплата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного экспертами Центра экономических исследований РИА Новости.В единую таблицу данных сведена информация о положении дел в 85 регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области не вошли в рейтинг).Согласно приведенной статистике, Крым на 79 месте. Доля населения республики, проживающая за чертой бедности, составила 11,4% в 2024 году, уменьшившись к 2025 году на 2,4 п.п..В Севастополе доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности, составила 8,4%, за прошлый год сократившись на 0,5 п.п..В обоих регионах средние доходы жителей менее чем вдвое превышают стоимость фиксированного набора товаров. В Севастополе этот показатель составляет 1,71, а в Крыму – 1,46.Для сравнения: у тройки аутсайдеров рейтинга – Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Тувы – эти показатели соответственно равны 1,13, 1,21 и 1,26.Доходы более чем втрое превышают расходы в пяти регионах России. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (3,94), Ненецкий АО (3,74), Чукотский АО (3,21), Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).Доля населения, проживающего за чертой бедности в ЯНАО, возглавляющего пятерку лидеров, составляет 3,5%. В Москве эта величина достигает 4,1%.Отмечается, что рейтинг подготовлен экспертами Центра экономических исследований на основе официальной статистики с учетом медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году.Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь попали в последнюю десятку рейтинга по динамике роста заработных плат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рейтинг, доходы, крым, севастополь, новости, зарплата