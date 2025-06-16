https://crimea.ria.ru/20250616/na-vse-sto-kak-artek-otprazdnoval-vekovoy-yubiley--video-1147268578.html

На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео

На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео - РИА Новости Крым, 16.06.2025

На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео

Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T21:31

2025-06-16T21:31

2025-06-16T21:32

видео

мдц "артек"

100-летие "артека"

праздники и памятные даты

общество

дети

детский отдых

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Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка.В торжественный день столетия международного детского центра состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".Как проходил праздник в "Артеке" - в видео РИА Новости Крым.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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