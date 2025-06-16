Рейтинг@Mail.ru
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250616/na-vse-sto-kak-artek-otprazdnoval-vekovoy-yubiley--video-1147268578.html
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео - РИА Новости Крым, 16.06.2025
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T21:31
2025-06-16T21:32
видео
мдц "артек"
100-летие "артека"
праздники и памятные даты
общество
дети
детский отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147268386_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_8697967a687f8a706849a5f87107c6fb.jpg
Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка.В торжественный день столетия международного детского центра состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".Как проходил праздник в "Артеке" - в видео РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147268386_38:0:1129:818_1920x0_80_0_0_05954c75f75638f071dfbcc57ca6a7d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, мдц "артек", 100-летие "артека", праздники и памятные даты, общество, дети, детский отдых, видео
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео

Капсула времени и юбилейная марка: как "Артек" отпраздновал столетие

21:31 16.06.2025 (обновлено: 21:32 16.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка.
В торжественный день столетия международного детского центра состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".
Как проходил праздник в "Артеке" - в видео РИА Новости Крым.
 
ВидеоМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Праздники и памятные датыОбществодетиДетский отдых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Заявление о ядерном оружии в Иране и юбилей "Артека" – главное за день
22:26Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
22:01Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
21:43В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня
21:31На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
21:13На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году
20:59При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и Франции
20:37ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
20:15Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана
19:57В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав
19:40В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба
19:22В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей
19:07"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием
18:501800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану
18:38Евпатория на две недели осталась без горячей воды
18:24"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием 3:11
18:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру понедельника
17:59Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии
17:44Авария на сетях – часть Симферополя обесточена
17:30Новый дизайн паспорта гражданина России – фейк
Лента новостейМолния