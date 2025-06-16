https://crimea.ria.ru/20250616/na-vse-sto-kak-artek-otprazdnoval-vekovoy-yubiley--video-1147268578.html
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео - РИА Новости Крым, 16.06.2025
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T21:31
2025-06-16T21:31
2025-06-16T21:32
видео
мдц "артек"
100-летие "артека"
праздники и памятные даты
общество
дети
детский отдых
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Международный детский центр "Артек" отпраздновал свое столетие. Ровно век назад, в 1925 году, в лагере "Морской" состоялась первая линейка.В торжественный день столетия международного детского центра состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".Как проходил праздник в "Артеке" - в видео РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
Капсула времени и юбилейная марка: как "Артек" отпраздновал столетие
21:31 16.06.2025 (обновлено: 21:32 16.06.2025)