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Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами
Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами
Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков в штатах поручил ужесточить меры выдворения нелегальных мигрантов из крупных городов Америки для "осуществления... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T09:54
2025-06-16T09:54
сша
внешняя политика
политика
миграционная политика
нелегальные мигранты
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков в штатах поручил ужесточить меры выдворения нелегальных мигрантов из крупных городов Америки для "осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.По словам Трампа, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) предписывается "сделать все возможное для достижения очень важной цели – осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".По его словам, миграция превратила эти и другие некогда идиллические города, ставшие ядром Центра власти демократов, "в места действия антиутопии Третьего мира".Беспорядки в США начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии.Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", а также, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за проваленную работу.В министерстве обороны США также не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.К 9 июня митингующие, продолжая нападения на полицию Лос-Анджелеса, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.10 июня полиция стала стрелять по протестующим резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.Протестные акции распространились на другие штаты - Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками. Однако позже возобновились в столице Техаса. Накануне, 15 июня, массовые протесты прошли по всей стране, в том числе в Вашингтоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США "Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
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сша, внешняя политика, политика, миграционная политика, нелегальные мигранты, дональд трамп
Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами

Трамп поручил ужесточить меры депортации нелегальных мигрантов из крупных городов США

09:54 16.06.2025
 
© AP Photo Eric ThayerПротесты мигрантов в Лос-Анджелесе
Протесты мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo Eric Thayer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков в штатах поручил ужесточить меры выдворения нелегальных мигрантов из крупных городов Америки для "осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) предписывается "сделать все возможное для достижения очень важной цели – осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".
"Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — заявил Трамп.
По его словам, миграция превратила эти и другие некогда идиллические города, ставшие ядром Центра власти демократов, "в места действия антиутопии Третьего мира".
"Они (демократы – ред.) они используют нелегалов для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и укрепления Государства всеобщего благосостояния, отнимая хорошо оплачиваемые рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан", – добавил Трамп.
Беспорядки в США начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии.
Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", а также, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за проваленную работу.
В министерстве обороны США также не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.
К 9 июня митингующие, продолжая нападения на полицию Лос-Анджелеса, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.
10 июня полиция стала стрелять по протестующим резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.
Протестные акции распространились на другие штаты - Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками. Однако позже возобновились в столице Техаса. Накануне, 15 июня, массовые протесты прошли по всей стране, в том числе в Вашингтоне.
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