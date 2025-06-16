ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
Завербованный Киевом россиянин планировал подрыв авто чиновника в Херсонской области – ФСБ
10:20 16.06.2025 (обновлено: 10:21 16.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. Злоумышленника задержали при попытке осуществить план. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.
"Подозреваемый дал признательные показания, ему грозит пожизненное заключение. Устанавливаются лица, помогавшие ему в преступной деятельности", – уточнили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.
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