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ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.06.2025
ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T10:20
2025-06-16T10:21
россия
новости
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. Злоумышленника задержали при попытке осуществить план. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.Ранее сообщалось, что 42-летняя жительница Севастополя и ее 24-летняя дочь пойдут под суд по делу о государственной измене. По версии следствия, дочь привлекла маму к сотрудничеству с представителями Украины против безопасности Российской Федерации, женщины взаимодействовали с вражеской военной разведкой за вознаграждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВОАгент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом НовгородеФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" 2:03
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россия, новости, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, украина
ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области

Завербованный Киевом россиянин планировал подрыв авто чиновника в Херсонской области – ФСБ

10:20 16.06.2025 (обновлено: 10:21 16.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", – цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. Злоумышленника задержали при попытке осуществить план. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.
"Подозреваемый дал признательные показания, ему грозит пожизненное заключение. Устанавливаются лица, помогавшие ему в преступной деятельности", – уточнили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.
Ранее сообщалось, что 42-летняя жительница Севастополя и ее 24-летняя дочь пойдут под суд по делу о государственной измене. По версии следствия, дочь привлекла маму к сотрудничеству с представителями Украины против безопасности Российской Федерации, женщины взаимодействовали с вражеской военной разведкой за вознаграждение.
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