https://crimea.ria.ru/20250616/fsb-agent-kieva-pytalsya-podorvat-avto-chinovnika-v-khersonskoy-oblasti-1147245432.html

ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области

ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.06.2025

ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области

Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T10:20

2025-06-16T10:20

2025-06-16T10:21

россия

новости

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. Злоумышленника задержали при попытке осуществить план. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.Ранее сообщалось, что 42-летняя жительница Севастополя и ее 24-летняя дочь пойдут под суд по делу о государственной измене. По версии следствия, дочь привлекла маму к сотрудничеству с представителями Украины против безопасности Российской Федерации, женщины взаимодействовали с вражеской военной разведкой за вознаграждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВОАгент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом НовгородеФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" 2:03

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, украина