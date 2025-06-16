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Евпатория на две недели осталась без горячей воды - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Евпатория на две недели осталась без горячей воды
Евпатория на две недели осталась без горячей воды - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Евпатория на две недели осталась без горячей воды
Жители Евпатории ло конца июня остались без горячего водоснабжения из-за плановых работ на котельных, сообщает в понедельник пресс-служа администрации города. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T18:38
2025-06-16T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жители Евпатории ло конца июня остались без горячего водоснабжения из-за плановых работ на котельных, сообщает в понедельник пресс-служа администрации города.В пресс-службе уточнили что в настоящее время "Крымтеплокоммунэнерго" проводит плановые профилактические мероприятия на котельных, которые обеспечивают жителей многоквартирных домов и учреждения социальной сферы горячим водоснабжением.В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет, сообщал ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу регулирования температуры в помещениях проработают в КрымуВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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Евпатория на две недели осталась без горячей воды

Евпатория до конца июня осталась без горячей воды из-за работ на котельных - власти

18:38 16.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодая семья греет воду на газовой плите для того чтобы искупать ребенка
Молодая семья греет воду на газовой плите для того чтобы искупать ребенка - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жители Евпатории ло конца июня остались без горячего водоснабжения из-за плановых работ на котельных, сообщает в понедельник пресс-служа администрации города.
"В связи с работами на котельных ограничивается горячее водоснабжение. В общем случае профилактические работы ведутся 14 дней. В Евпатории профилактические мероприятия запланированы с 16 до 29 июня", - сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили что в настоящее время "Крымтеплокоммунэнерго" проводит плановые профилактические мероприятия на котельных, которые обеспечивают жителей многоквартирных домов и учреждения социальной сферы горячим водоснабжением.
В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет, сообщал ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
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