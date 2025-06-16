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Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +20...+22.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник шквалистый ветер и пройдут дожди с грозами

00:01 16.06.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +20...+22.
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Дома на фоне заката солнца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
7 июня, 10:51
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
22:58От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
22:30Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день
22:12Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья
21:52Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД
21:31Ближний Восток раскалывает Запад
21:07В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях
20:41Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
20:28В Крыму растет производство мясной и молочной продукции
20:14Авель и Инсаф появились на свет в Крыму в июне
19:51Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
19:32Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
19:17Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
19:04В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
18:36В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*
18:31В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
18:01В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
17:47Посольство России в Иране приостановило консульскую работу
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