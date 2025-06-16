https://crimea.ria.ru/20250616/dozhdi-s-grozami-i-shkvalistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1147220111.html
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T00:01
2025-06-16T00:01
2025-06-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +20...+22.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник шквалистый ветер и пройдут дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +20...+22.
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