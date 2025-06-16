https://crimea.ria.ru/20250616/dozhdi-s-grozami-i-shkvalistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1147220111.html

Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник

Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T00:01

2025-06-16T00:01

2025-06-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +20...+22.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html

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феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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