https://crimea.ria.ru/20250616/chempion-mira-po-motogonkam-na-ldu-nikolay-krasnikov-pogib-v-dtp--1147244401.html

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП

Чемпион России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T09:05

2025-06-16T09:05

2025-06-16T10:57

россия

башкортостан

башкирия

дтп

утраты

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Чемпион России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем Telegram-канале.Министр выразил соболезнования семье и близким спортсмена, подчеркнув, что гибель Красникова - "огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас".По информации Госавтоинспекции по Башкирии, сегодня около 3 часов ночь произошло ДТП в Кушнаренковском районе. Столкнулись легковой автомобиль "Лада Гранта" и встречные грузовики "Газель" и Sitrak. В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности ДТП уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, башкортостан, башкирия, дтп, утраты, происшествия