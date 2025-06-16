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Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП
Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП
Чемпион России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T09:05
2025-06-16T10:57
россия
башкортостан
башкирия
дтп
утраты
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Чемпион России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем Telegram-канале.Министр выразил соболезнования семье и близким спортсмена, подчеркнув, что гибель Красникова - "огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас".По информации Госавтоинспекции по Башкирии, сегодня около 3 часов ночь произошло ДТП в Кушнаренковском районе. Столкнулись легковой автомобиль "Лада Гранта" и встречные грузовики "Газель" и Sitrak. В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности ДТП уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, башкортостан, башкирия, дтп, утраты, происшествия
Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

09:05 16.06.2025 (обновлено: 10:57 16.06.2025)
 
© t.me/rkhabibovЧемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников
Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников
© t.me/rkhabibov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Чемпион России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем Telegram-канале.
"Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова", - написал Хабибов.
Министр выразил соболезнования семье и близким спортсмена, подчеркнув, что гибель Красникова - "огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас".
По информации Госавтоинспекции по Башкирии, сегодня около 3 часов ночь произошло ДТП в Кушнаренковском районе. Столкнулись легковой автомобиль "Лада Гранта" и встречные грузовики "Газель" и Sitrak. В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности ДТП уточняются.
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РоссияБашкортостанБашкирияДТПУтратыПроисшествия
 
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