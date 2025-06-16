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Больше 11 тысяч специалистов обеспечивают работу детских лагерей в Крыму
Больше 11 тысяч специалистов обеспечивают работу детских лагерей в Крыму - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Больше 11 тысяч специалистов обеспечивают работу детских лагерей в Крыму
Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму задействовано порядка 11 тысяч сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-16T06:04
2025-06-16T06:04
2025-06-15T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму задействовано порядка 11 тысяч сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко.В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.По словам Донченко, масштабная работа по обеспечению лагерей персоналом ведется как силами министерства образования, так и высших учебных заведений. Активно участвуют в этом процессе Крымский федеральный университет имени Вернадского и Крымский инженерно-педагогический институт имени Якубова.Для покрытия потребности в вожатых республика активно сотрудничает с другими субъектами Российской Федерации. Студенты приезжают в Крым из Курской области, Мариупольского университета и других регионов в рамках программ Российских студенческих отрядов."Мы, как министерство образования, оказываем максимальное содействие для того, чтобы ребята попадали в детские здравоохранительные лагеря, чтобы им там создавались определенные условия для того, чтобы они получали удовольствие от нахождения там, исполняя функции вожатого", – подчеркнул Донченко.По его словам, первые смены летней кампании 2025 года стартовали без серьезных кадровых затруднений. Вожатский корпус продолжает пополняться как за счет местных студентов, так и благодаря партнерству с другими регионами страны.Ранее председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов заявлял, что организация подготовила 22 тысячи вожатых для работы в летний сезон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерейВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детейКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детский отдых, отдых в крыму, детские лагеря в крыму, оздоровление детей в крыму, оздоровление в крыму, минобраз крыма, крым, лето в крыму
Больше 11 тысяч специалистов обеспечивают работу детских лагерей в Крыму
В детских лагерях Крыма работают больше 11 тысяч специалистов со всей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым.
Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму задействовано порядка 11 тысяч сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко.
В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.
По словам Донченко, масштабная работа по обеспечению лагерей персоналом ведется как силами министерства образования, так и высших учебных заведений. Активно участвуют в этом процессе Крымский федеральный университет имени Вернадского и Крымский инженерно-педагогический институт имени Якубова.
"Для многих это первое рабочее место, это романтика. Поэтому, кто действительно окунулся в эту сферу, я имею в виду молодых ребят, студентов, остаются и на следующий год, пока еще студенты", – отметил замминистра.
Для покрытия потребности в вожатых республика активно сотрудничает с другими субъектами Российской Федерации. Студенты приезжают в Крым из Курской области, Мариупольского университета и других регионов в рамках программ Российских студенческих отрядов.
"Мы, как министерство образования, оказываем максимальное содействие для того, чтобы ребята попадали в детские здравоохранительные лагеря, чтобы им там создавались определенные условия для того, чтобы они получали удовольствие от нахождения там, исполняя функции вожатого", – подчеркнул Донченко.
По его словам, первые смены летней кампании 2025 года стартовали без серьезных кадровых затруднений. Вожатский корпус продолжает пополняться как за счет местных студентов, так и благодаря партнерству с другими регионами страны.
Ранее председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов заявлял
, что организация подготовила 22 тысячи вожатых для работы в летний сезон.
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