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Авария на сетях – часть Симферополя обесточена

Авария на сетях – часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Авария на сетях – часть Симферополя обесточена

Жители ряда улиц в Киевском районе Симферополя в понедельник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T17:44

2025-06-16T17:44

2025-06-16T17:44

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жители ряда улиц в Киевском районе Симферополя в понедельник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В пресс-службе уточнили, что восстановить энергоснабжение планируется в течение трех часов. Аварийные бригады уже работают на месте.В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры. Всего в течение года в Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов, сообщала ранее пресс-служба "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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