https://crimea.ria.ru/20250616/1800-chelovek-raneny-v-rezultate-udarov-izrailya-po-iranu-1147265839.html

1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану

1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 16.06.2025

1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану

В результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T18:50

2025-06-16T18:50

2025-06-16T18:50

иран

обострение между израилем и ираном

в мире

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB в понедельник.По официальным данным, среди пострадавших – 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из раненных всего четыре года. Общее количество погибших женщин составляет 35 человек, также подтверждена гибель десяти детей.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против ИранаМИД Ирана сделал заявление по ядерному оружиюОбострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, в мире, израиль, происшествия, новости