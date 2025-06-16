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1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану
1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 16.06.2025
1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану
В результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T18:50
2025-06-16T18:50
иран
обострение между израилем и ираном
в мире
израиль
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB в понедельник.По официальным данным, среди пострадавших – 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из раненных всего четыре года. Общее количество погибших женщин составляет 35 человек, также подтверждена гибель десяти детей.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против ИранаМИД Ирана сделал заявление по ядерному оружиюОбострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь
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иран, обострение между израилем и ираном, в мире, израиль, происшествия, новости
1800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану

Не менее 1800 человек пострадали в результате атак Израиля – минздрав Ирана

18:50 16.06.2025
 
© AP Photo Vahid SalemiПоследствия атаки Израиля по Тегерану, Иран
Последствия атаки Израиля по Тегерану, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1800 человек, преимущественно ранены мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB в понедельник.
"Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", – приводит слова министра гостелерадиокомпания.
По официальным данным, среди пострадавших – 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из раненных всего четыре года. Общее количество погибших женщин составляет 35 человек, также подтверждена гибель десяти детей.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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