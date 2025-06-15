https://crimea.ria.ru/20250615/vs-rossii-nanesli-gruppovoy-udar-vysokotochnym-oruzhiem-po-npz-v-kremenchuge-1147228044.html

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге - РИА Новости Крым, 15.06.2025

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге

Российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T12:13

2025-06-15T12:13

2025-06-15T12:57

министерство обороны рф

новости сво

полтавская область

кременчуг

нпз

удары по украине

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута, объект поражен, подчеркнули в военном ведомстве России.Кременчугский НПЗ являлся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на территории Украины и имел стратегическое значение для топливной инфраструктуры страны.Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

полтавская область

кременчуг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, полтавская область, кременчуг, нпз, удары по украине, потери всу