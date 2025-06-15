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ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге - РИА Новости Крым, 15.06.2025
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге
Российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T12:13
2025-06-15T12:13
2025-06-15T12:57
министерство обороны рф
новости сво
полтавская область
кременчуг
нпз
удары по украине
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута, объект поражен, подчеркнули в военном ведомстве России.Кременчугский НПЗ являлся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на территории Украины и имел стратегическое значение для топливной инфраструктуры страны.Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, полтавская область, кременчуг, нпз, удары по украине, потери всу
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге
Групповой удар по НПЗ в Кременчуге нанесен ночью российскими военными
12:13 15.06.2025 (обновлено: 12:57 15.06.2025)