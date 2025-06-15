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Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю
Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Наращивание боевых возможностей сухопутных войск... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T14:14
2025-06-15T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Наращивание боевых возможностей сухопутных войск Вооруженных Сил России. Заявление Минобороны Германии о крылатых ракетах Taurus для Украины. Авиакатастрофа в Индии. Бунт мигрантов в США и призывы американских политиков противостоять президенту Штатов Дональду Трампу. Режим чрезвычайной ситуации в пяти регионах Крыма. Орден Почета для детского лагеря "Артек".О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Ближневосточная эскалацияВ ночь на пятницу, 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ответные удары по Израилю после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Тель-Авиву силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Обмен военнопленными9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, 10 и 12 числа с подконтрольных Киеву территорий возвращены еще две группы военных РФ. Еще одна группа российских военнослужащих вернулась на родину 14 июня.Обмены военнопленными проходят в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. 12 июня в Минобороны РФ заявили, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Боевые возможности сухопутных войск ВС РФБоевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, поручил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений в среду. По словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Немецкие ракеты Taurus для УкраиныВласти Германии не рассматривают передачу Украине крылатых ракет Taurus, заявил 12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус журналистам по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Берлин планирует выделить Киеву еще 1,9 млрд евро в дополнение к 7 млрд евро, выделенным в последние месяцы. Этот транш должен быть одобрен Бундестагом.Крушение пассажирского самолета в ИндииВ четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.Режим ЧС в КрымуРежим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Протесты в АмерикеГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на этой неделе на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе.Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может превратиться в гражданскую войну, так что не исключено введение военного положения в ряде штатов, считатет доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Международный детский центр "Артек" наградили орденомТрудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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топ новостей недели, новости, россия, крым, новости крыма, в мире
Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю

Возвращение российских бойцов из плена и конфликт Израиля и Ирана – главное за неделю

14:14 15.06.2025 (обновлено: 14:18 15.06.2025)
 
© Министерство обороны РФВозвращение российских солдат из украинского плена
Возвращение российских солдат из украинского плена
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Наращивание боевых возможностей сухопутных войск Вооруженных Сил России. Заявление Минобороны Германии о крылатых ракетах Taurus для Украины. Авиакатастрофа в Индии. Бунт мигрантов в США и призывы американских политиков противостоять президенту Штатов Дональду Трампу. Режим чрезвычайной ситуации в пяти регионах Крыма. Орден Почета для детского лагеря "Артек".
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Ближневосточная эскалация

В ночь на пятницу, 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ответные удары по Израилю после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Тель-Авиву силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
Удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
13 июня, 10:42
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану

Обмен военнопленными

9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, 10 и 12 числа с подконтрольных Киеву территорий возвращены еще две группы военных РФ. Еще одна группа российских военнослужащих вернулась на родину 14 июня.
Обмены военнопленными проходят в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. 12 июня в Минобороны РФ заявили, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.
Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ
11 июня, 14:20
Украине передали первую партию тел военных

Боевые возможности сухопутных войск ВС РФ

Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, поручил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений в среду. По словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.
Армия России
12 июня, 20:25
Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

Немецкие ракеты Taurus для Украины

Власти Германии не рассматривают передачу Украине крылатых ракет Taurus, заявил 12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус журналистам по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Берлин планирует выделить Киеву еще 1,9 млрд евро в дополнение к 7 млрд евро, выделенным в последние месяцы. Этот транш должен быть одобрен Бундестагом.
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
12 июня, 20:12
С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин

Крушение пассажирского самолета в Индии

В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.
Обломки беспилотника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Вчера, 12:04
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае

Режим ЧС в Крыму

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
В Феодосии водитель автомобиля пострадал при ударе молнии в дерево у дороги
12 июня, 13:03
В Феодосии молния ударила в дерево у дороги – пострадал водитель авто

Протесты в Америке

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на этой неделе на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе.
Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может превратиться в гражданскую войну, так что не исключено введение военного положения в ряде штатов, считатет доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Протесты мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
9 июня, 16:07
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США

Международный детский центр "Артек" наградили орденом

Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.
Морская феерия Артек – акватория дружбы
Вчера, 14:22
Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ
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