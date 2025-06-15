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Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю

Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю

Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Наращивание боевых возможностей сухопутных войск... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T14:14

2025-06-15T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Наращивание боевых возможностей сухопутных войск Вооруженных Сил России. Заявление Минобороны Германии о крылатых ракетах Taurus для Украины. Авиакатастрофа в Индии. Бунт мигрантов в США и призывы американских политиков противостоять президенту Штатов Дональду Трампу. Режим чрезвычайной ситуации в пяти регионах Крыма. Орден Почета для детского лагеря "Артек".О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Ближневосточная эскалацияВ ночь на пятницу, 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ответные удары по Израилю после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Тель-Авиву силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Обмен военнопленными9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет, 10 и 12 числа с подконтрольных Киеву территорий возвращены еще две группы военных РФ. Еще одна группа российских военнослужащих вернулась на родину 14 июня.Обмены военнопленными проходят в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. 12 июня в Минобороны РФ заявили, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Боевые возможности сухопутных войск ВС РФБоевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, поручил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений в среду. По словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Немецкие ракеты Taurus для УкраиныВласти Германии не рассматривают передачу Украине крылатых ракет Taurus, заявил 12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус журналистам по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Берлин планирует выделить Киеву еще 1,9 млрд евро в дополнение к 7 млрд евро, выделенным в последние месяцы. Этот транш должен быть одобрен Бундестагом.Крушение пассажирского самолета в ИндииВ четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.Режим ЧС в КрымуРежим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Протесты в АмерикеГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на этой неделе на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе.Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может превратиться в гражданскую войну, так что не исключено введение военного положения в ряде штатов, считатет доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Международный детский центр "Артек" наградили орденомТрудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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