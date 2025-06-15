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В Севастополе прошел юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова
В Севастополе прошел юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Севастополе прошел юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова
В Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова состоялся юбилейный 75-й выпуск офицеров, мичманов и... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T13:51
2025-06-15T13:51
2025-06-15T14:00
севастополь
новости севастополя
черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова состоялся юбилейный 75-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Торжественное мероприятие прошло на плацу училища, где собрались выпускники, преподаватели, командование, а также родители курсантов.Как отметил глава города, за 88 лет своего существования училище подготовило свыше 18 тысяч выпускников, которые стали опорой флота России. В разные годы они служили и продолжают службу на всех флотах — Черноморском, Балтийском, Тихоокеанском, Северном и в Каспийской флотилии.Он поделился, что в этом году не обошлось без яркой традиции – салюта из монет. Проходя строевым маршем мимо трибуны с командованием, выпускники крикнули "Вот и все!" и бросили монеты в воздух, как символ беззаветного и бескорыстного служения Родине.Военно-морское училище в Севастополе открыли в 1937 году. Тогда оно называлось "2-е военно-морское училище". Первые курсанты в него были набраны еще до начала строительства – в конце июля 1937 года. Это были комсомольцы, откликнувшиеся на призыв Родины. Они жили на берегу моря между бухтами Стрелецкая и Песочная в палатках и сами участвовали в строительстве зданий училища, наряду со строителями Черноморского флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили военно-морское училище в Севастополе - инфографикаПоследний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускниковВ школах Крыма прозвучал последний звонок
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севастополь, новости севастополя, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, видео
В Севастополе прошел юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова
Черноморское военно-морское училище имени Нахимова в 75 раз выпустило офицеров и мичманов
13:51 15.06.2025 (обновлено: 14:00 15.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова состоялся юбилейный 75-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Торжественное мероприятие прошло на плацу училища, где собрались выпускники, преподаватели, командование, а также родители курсантов.
Как отметил глава города, за 88 лет своего существования училище подготовило свыше 18 тысяч выпускников, которые стали опорой флота России. В разные годы они служили и продолжают службу на всех флотах — Черноморском, Балтийском, Тихоокеанском, Северном и в Каспийской флотилии.
"На выпускном вчерашние курсанты прощались со своим училищем, с преподавателями и товарищами, с которыми провели пять лет. Многие выпускники продолжают военные династии. Конечно, самую большую гордость за сегодняшних офицеров, мичманов испытывают их родители, которых я сердечно поздравляю", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он поделился, что в этом году не обошлось без яркой традиции – салюта из монет. Проходя строевым маршем мимо трибуны с командованием, выпускники крикнули "Вот и все!" и бросили монеты в воздух, как символ беззаветного и бескорыстного служения Родине.
Военно-морское училище в Севастополе открыли
в 1937 году. Тогда оно называлось "2-е военно-морское училище". Первые курсанты в него были набраны еще до начала строительства – в конце июля 1937 года. Это были комсомольцы, откликнувшиеся на призыв Родины. Они жили на берегу моря между бухтами Стрелецкая и Песочная в палатках и сами участвовали в строительстве зданий училища, наряду со строителями Черноморского флота.
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