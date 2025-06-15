https://crimea.ria.ru/20250615/v-indii-poterpel-krushenie-vertolet-s-palomnikami--vse-pogibli-1147237791.html

В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли

В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли

На севере Индии потерпел крушение вертолет с паломниками-индуистами. Все, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T18:01

2025-06-15T18:01

2025-06-15T18:12

индия

происшествия

вертолет

новости

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На севере Индии потерпел крушение вертолет с паломниками-индуистами. Все, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает в воскресенье индийское новостное агентство ANI.Катастрофа произошла в 05:30 по местному времени (03:00 мск), сказано в сообщении.Вертолет рухнул в труднодоступной лесной горной местности, после чего загорелся. Местные жители, увидев дым, сообщили в чрезвычайные службы. Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров и полностью выгоревший вертолет, сообщает ANI.Крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности, заявил представитель отдела туризма администрации штата, слова которого приводит агентство.И отмечает, что пилот вертолета являлся бывшим военнослужащим и имел 15-летний опыт полетов в горной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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индия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, происшествия, вертолет, новости, авиакатастрофа