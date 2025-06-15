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В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
На севере Индии потерпел крушение вертолет с паломниками-индуистами. Все, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T18:01
2025-06-15T18:01
2025-06-15T18:12
индия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На севере Индии потерпел крушение вертолет с паломниками-индуистами. Все, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает в воскресенье индийское новостное агентство ANI.Катастрофа произошла в 05:30 по местному времени (03:00 мск), сказано в сообщении.Вертолет рухнул в труднодоступной лесной горной местности, после чего загорелся. Местные жители, увидев дым, сообщили в чрезвычайные службы. Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров и полностью выгоревший вертолет, сообщает ANI.Крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности, заявил представитель отдела туризма администрации штата, слова которого приводит агентство.И отмечает, что пилот вертолета являлся бывшим военнослужащим и имел 15-летний опыт полетов в горной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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индия, происшествия, вертолет, новости, авиакатастрофа
В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
Вертолет с паломниками разбился в Индии – все погибли
18:01 15.06.2025 (обновлено: 18:12 15.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым
. На севере Индии потерпел крушение вертолет с паломниками-индуистами. Все, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает в воскресенье индийское новостное агентство ANI
.
"Вертолет с паломниками-индуистами, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, летевший из индуистского святилища Кадернатх в индийском штате Уттаракханд, потерпел крушение в воскресенье, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая 23-месячного младенца", – сообщает агентство со ссылкой на местные власти.
Катастрофа произошла в 05:30 по местному времени (03:00 мск), сказано в сообщении.
Вертолет рухнул в труднодоступной лесной горной местности, после чего загорелся. Местные жители, увидев дым, сообщили в чрезвычайные службы. Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров и полностью выгоревший вертолет, сообщает ANI.
Крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности, заявил представитель отдела туризма администрации штата, слова которого приводит агентство.
И отмечает, что пилот вертолета являлся бывшим военнослужащим и имел 15-летний опыт полетов в горной местности.
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