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В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке

В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке

В Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T10:51

2025-06-15T10:51

2025-06-15T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным органов, ДТП произошло сегодня, примерно в 4:30 утра, в районе села Кондратьево. Несовершеннолетний двигался на мотоцикле без средств защиты. Кроме того, он превысил допустимый скоростной режим на трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск", в результате чего не справился с управлением и влетел в препятствие.Сотрудники ведомства совместно с госавтоинспекцией проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.В ГАИ напоминают, что скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл относятся к источникам повышенной опасности для окружающих, а питбайк – спортивный инвентарь, применение которого разрешено только в специально предназначенных местах. Родителям рекомендуют не допускать несовершеннолетних до управления этих транспортных средств.Ранее сообщалось, что в Советском районе погиб водитель питбайка. На автодороге "Шахтино – Кировское – Софиевка" в селе Ильичево 37-летний водитель мотоцикла Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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