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В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке
В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке
В Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T10:51
2025-06-15T10:51
2025-06-15T10:55
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джанкойский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным органов, ДТП произошло сегодня, примерно в 4:30 утра, в районе села Кондратьево. Несовершеннолетний двигался на мотоцикле без средств защиты. Кроме того, он превысил допустимый скоростной режим на трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск", в результате чего не справился с управлением и влетел в препятствие.Сотрудники ведомства совместно с госавтоинспекцией проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.В ГАИ напоминают, что скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл относятся к источникам повышенной опасности для окружающих, а питбайк – спортивный инвентарь, применение которого разрешено только в специально предназначенных местах. Родителям рекомендуют не допускать несовершеннолетних до управления этих транспортных средств.Ранее сообщалось, что в Советском районе погиб водитель питбайка. На автодороге "Шахтино – Кировское – Софиевка" в селе Ильичево 37-летний водитель мотоцикла Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
джанкойский район
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, джанкойский район, происшествия, трасса таврида, джанкой, красноперекопск, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке
Подросток разбился на питбайке в Джанкойском районе Крыма
10:51 15.06.2025 (обновлено: 10:55 15.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным органов, ДТП произошло сегодня, примерно в 4:30 утра, в районе села Кондратьево. Несовершеннолетний двигался на мотоцикле без средств защиты. Кроме того, он превысил допустимый скоростной режим на трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск", в результате чего не справился с управлением и влетел в препятствие.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель с множественными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения", – уточнили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства совместно с госавтоинспекцией проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
В ГАИ напоминают, что скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл относятся к источникам повышенной опасности для окружающих, а питбайк – спортивный инвентарь, применение которого разрешено только в специально предназначенных местах. Родителям рекомендуют не допускать несовершеннолетних до управления этих транспортных средств.
Ранее сообщалось
, что в Советском районе погиб водитель питбайка. На автодороге "Шахтино – Кировское – Софиевка" в селе Ильичево 37-летний водитель мотоцикла Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.
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