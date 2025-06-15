https://crimea.ria.ru/20250615/shtorm-i-silnye-poryvy-vetra-ostanovili-morskoy-transport-v-sevastopole-1147236079.html

Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе

Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T17:30

2025-06-15T17:30

2025-06-15T17:30

севастополь

новости севастополя

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Также паром приостанавливает движение с 17:50, уточнили в дептрансе.Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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