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Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе
Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T17:30
2025-06-15T17:30
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Также паром приостанавливает движение с 17:50, уточнили в дептрансе.Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе

Из-за шторма и сильного ветра в Севастополе остановили движение морского транспорта

17:30 15.06.2025
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменяются рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.

"Из-за усиления порывов ветра и волнения моря линия "Радиогорка – Артбухта" приостанавливает работу с 17:30", – сказано в сообщении.

Также паром приостанавливает движение с 17:50, уточнили в дептрансе.
Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.
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СевастопольНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
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