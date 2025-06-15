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Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день
Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день
Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия. Турция поднимет цену прохода судов... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T22:30
2025-06-15T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия. Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане. Переход России на новую модель высшего образования. Юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен ударами между Ираном и ИзраилемВ ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.Во второй половине дня Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля и нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.Вечером ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, пострадали несколько гражданских, в том числе дипломаты.Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружияИран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия."Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", – заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на встрече с послами.Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и ДарданеллыС 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Стоимость транзита не менялась в течение почти сорока лет до 2022 года, в июле 2023 года она была увеличена на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Двое погибших и 12 раненых при ударе БПЛА по автозаводу в ТатарстанеВ воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Девять человек были госпитализированы. Вечером стало известно о том, что скончался тяжелораненый пострадавший. По факту удара следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Новая модель высшего образования в РоссииВ России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования. Реформа коснется всех университетов страны. В течение ближайших двух лет планируется завершить разработку всех необходимых правовых актов. Масштабный запуск реформы намечен на 2026–2027 годы.Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.Юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова в СевастополеВ Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова состоялся юбилейный 75-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков. В этом году не обошлось без яркой традиции – салюта из монет. Проходя строевым маршем мимо трибуны с командованием, выпускники крикнули "Вот и все!" и бросили монеты в воздух, как символ беззаветного и бескорыстного служения Родине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, новости, россия
Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день

Противостояние Ирана и Израиля и удар БПЛА по автозаводу в Татарстане – главное за день

22:30 15.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия. Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане. Переход России на новую модель высшего образования. Юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен ударами между Ираном и Израилем

В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.
Во второй половине дня Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля и нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.
Вечером ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, пострадали несколько гражданских, в том числе дипломаты.
Ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
21:31
Ближний Восток раскалывает Запад

Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия

Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.
"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", – заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на встрече с послами.
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
18:01
В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли

Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы

С 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Стоимость транзита не менялась в течение почти сорока лет до 2022 года, в июле 2023 года она была увеличена на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
Работа нефтяных качалок - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
14:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке

Двое погибших и 12 раненых при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане

В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Девять человек были госпитализированы. Вечером стало известно о том, что скончался тяжелораненый пострадавший. По факту удара следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Запуск ракеты
12:13
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в Кременчуге

Новая модель высшего образования в России

В России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования. Реформа коснется всех университетов страны. В течение ближайших двух лет планируется завершить разработку всех необходимых правовых актов. Масштабный запуск реформы намечен на 2026–2027 годы.
Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.
Пляж Орловка в Севастополе
11:23
В Севастополе официально открыли купальный сезон

Юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова в Севастополе

В Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова состоялся юбилейный 75-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков. В этом году не обошлось без яркой традиции – салюта из монет. Проходя строевым маршем мимо трибуны с командованием, выпускники крикнули "Вот и все!" и бросили монеты в воздух, как символ беззаветного и бескорыстного служения Родине.
Облака - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
19:17
Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
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22:58От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
22:30Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день
22:12Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья
21:52Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД
21:31Ближний Восток раскалывает Запад
21:07В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях
20:41Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
20:28В Крыму растет производство мясной и молочной продукции
20:14Авель и Инсаф появились на свет в Крыму в июне
19:51Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
19:32Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
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18:31В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
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17:40Девять раненых при ударе по автозаводу в Татарстане госпитализированы
17:30Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе
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