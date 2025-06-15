https://crimea.ria.ru/20250615/protivostoyanie-irana-i-izrailya-i-terakt-v-tatarstane--glavnoe-za-den-1147237468.html

Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день

Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день

Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия. Турция поднимет цену прохода судов... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T22:30

2025-06-15T22:30

2025-06-15T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружия. Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане. Переход России на новую модель высшего образования. Юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен ударами между Ираном и ИзраилемВ ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.Во второй половине дня Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля и нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.Вечером ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, пострадали несколько гражданских, в том числе дипломаты.Иран готов заключить соглашение об отсутствии у него ядерного оружияИран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия."Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", – заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на встрече с послами.Турция поднимет цену прохода судов через проливы Босфор и ДарданеллыС 1 июля власти Турции планируют увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Стоимость транзита не менялась в течение почти сорока лет до 2022 года, в июле 2023 года она была увеличена на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Двое погибших и 12 раненых при ударе БПЛА по автозаводу в ТатарстанеВ воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Девять человек были госпитализированы. Вечером стало известно о том, что скончался тяжелораненый пострадавший. По факту удара следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Новая модель высшего образования в РоссииВ России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования. Реформа коснется всех университетов страны. В течение ближайших двух лет планируется завершить разработку всех необходимых правовых актов. Масштабный запуск реформы намечен на 2026–2027 годы.Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.Юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова в СевастополеВ Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова состоялся юбилейный 75-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков. В этом году не обошлось без яркой традиции – салюта из монет. Проходя строевым маршем мимо трибуны с командованием, выпускники крикнули "Вот и все!" и бросили монеты в воздух, как символ беззаветного и бескорыстного служения Родине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250615/blizhniy-vostok-raskalyvaet-zapad-1147235986.html

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https://crimea.ria.ru/20250615/vs-rossii-nanesli-gruppovoy-udar-vysokotochnym-oruzhiem-po-npz-v-kremenchuge-1147228044.html

https://crimea.ria.ru/20250615/v-sevastopole-ofitsialno-otkryli-kupalnyy-sezon-1147225148.html

https://crimea.ria.ru/20250615/dozhdi-s-grozami-i-shkvaly--prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1147233454.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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