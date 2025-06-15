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Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян
Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян
Посольство России ведет работу по эвакуации граждан РФ из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T16:34
2025-06-15T16:34
новости
россия
посольство рф
эвакуация
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Посольство России ведет работу по эвакуации граждан РФ из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране.И отметил, что через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу.В дипмиссии подчеркнули, что россиян нет среди пострадавших при ударах Израиля по Ирану."По нашим данным, пострадавших среди россиян нет", – сказал собеседник агентства.В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND."Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, посольство рф, эвакуация, иран, обострение между израилем и ираном, израиль
Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян

Посольство России в Тегеране ведет работу по эвакуации граждан РФ из Ирана

16:34 15.06.2025
 
© Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
© Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Посольство России ведет работу по эвакуации граждан РФ из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране.
"Работа уже давно идет. Все контакты посольства, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии. Принимаем все обращения от соотечественников", – сказал собеседник агентства.
И отметил, что через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу.
В дипмиссии подчеркнули, что россиян нет среди пострадавших при ударах Израиля по Ирану.
"По нашим данным, пострадавших среди россиян нет", – сказал собеседник агентства.
В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.
"Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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