https://crimea.ria.ru/20250615/posolstvo-rf-v-irane-evakuiruet-rossiyan-1147234715.html

Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян

Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян

Посольство России ведет работу по эвакуации граждан РФ из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T16:34

2025-06-15T16:34

2025-06-15T16:34

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израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Посольство России ведет работу по эвакуации граждан РФ из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране.И отметил, что через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу.В дипмиссии подчеркнули, что россиян нет среди пострадавших при ударах Израиля по Ирану."По нашим данным, пострадавших среди россиян нет", – сказал собеседник агентства.В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND."Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250615/iran-gotov-zaklyuchit-soglashenie-ob-otsutstvii-u-nego-yadernogo-oruzhiya-1147223251.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, посольство рф, эвакуация, иран, обострение между израилем и ираном, израиль