Рейтинг@Mail.ru
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250615/okolo-200-rossiyan-evakuirovany-iz-irana-1147241084.html
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T22:12
2025-06-15T22:18
новости
россия
азербайджан
иран
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/09/1118921627_301:214:1718:1011_1920x0_80_0_0_27282a73ff9ec037cc6aa2b65e84022f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение члена СПЧ Элины Сидоренко.Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группу из 14 российских ученых эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта.И отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам предложили питание, напитки, посольство России в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. Также она подчеркнула, что посольство ежеминутно обеспечивает комфорт и организует все процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250614/bondarchuk-poblagodaril-alieva-za-pomosch-kinogruppy-pri-evakuatsii-iz-irana-1147214516.html
россия
азербайджан
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/09/1118921627_309:0:1718:1057_1920x0_80_0_0_3f7dadb66d4dc105d04ef3f8fafecf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, азербайджан, иран, израиль
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана

Около 200 россиян эвакуированы из Ирана

22:12 15.06.2025 (обновлено: 22:18 15.06.2025)
 
© Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкАзербайджан.
Азербайджан.
© Министерство обороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение члена СПЧ Элины Сидоренко.
Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группу из 14 российских ученых эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта.
"Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек (ученых, приехавших в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС – ред.), с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", – рассказала Сидоренко.
И отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам предложили питание, напитки, посольство России в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. Также она подчеркнула, что посольство ежеминутно обеспечивает комфорт и организует все процессы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Режиссер Федор Бондарчук общается с журналистами на пограничном пункте Азербайджана с Ираном - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Вчера, 19:27
Бондарчук поблагодарил Алиева за помощь киногруппе при эвакуации из Ирана
 
НовостиРоссияАзербайджанИранИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
22:30Противостояние Ирана и Израиля и теракт в Татарстане – главное за день
22:12Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер воскресенья
21:52Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД
21:31Ближний Восток раскалывает Запад
21:07В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях
20:41Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
20:28В Крыму растет производство мясной и молочной продукции
20:14Авель и Инсаф появились на свет в Крыму в июне
19:51Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
19:32Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
19:17Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
19:04В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
18:36В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*
18:31В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
18:01В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
17:47Посольство России в Иране приостановило консульскую работу
17:40Девять раненых при ударе по автозаводу в Татарстане госпитализированы
17:30Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе
Лента новостейМолния