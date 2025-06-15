https://crimea.ria.ru/20250615/okolo-200-rossiyan-evakuirovany-iz-irana-1147241084.html
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T22:12
2025-06-15T22:12
2025-06-15T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение члена СПЧ Элины Сидоренко.Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группу из 14 российских ученых эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта.И отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам предложили питание, напитки, посольство России в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. Также она подчеркнула, что посольство ежеминутно обеспечивает комфорт и организует все процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, россия, азербайджан, иран, израиль
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
Около 200 россиян эвакуированы из Ирана
22:12 15.06.2025 (обновлено: 22:18 15.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение члена СПЧ Элины Сидоренко.
Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группу из 14 российских ученых эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта.
"Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек (ученых, приехавших в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС – ред.), с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", – рассказала Сидоренко.
И отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам предложили питание, напитки, посольство России в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. Также она подчеркнула, что посольство ежеминутно обеспечивает комфорт и организует все процессы.
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