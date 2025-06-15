https://crimea.ria.ru/20250615/okolo-200-rossiyan-evakuirovany-iz-irana-1147241084.html

Около 200 россиян эвакуированы из Ирана

Около 200 россиян эвакуированы из Ирана - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Около 200 россиян эвакуированы из Ирана

200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T22:12

2025-06-15T22:12

2025-06-15T22:18

новости

россия

азербайджан

иран

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/09/1118921627_301:214:1718:1011_1920x0_80_0_0_27282a73ff9ec037cc6aa2b65e84022f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение члена СПЧ Элины Сидоренко.Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группу из 14 российских ученых эвакуировали из зоны ирано-израильского конфликта.И отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам предложили питание, напитки, посольство России в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. Также она подчеркнула, что посольство ежеминутно обеспечивает комфорт и организует все процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250614/bondarchuk-poblagodaril-alieva-za-pomosch-kinogruppy-pri-evakuatsii-iz-irana-1147214516.html

россия

азербайджан

иран

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, азербайджан, иран, израиль