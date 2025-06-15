https://crimea.ria.ru/20250615/novosti-svo-armiya-rossii-rasshiryaet-front-1147229824.html
Новости СВО: армия России расширяет фронт
Новости СВО: армия России расширяет фронт - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Новости СВО: армия России расширяет фронт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы продолжают наступательные действия, наносят удары по стратегическим объектам ВСУ и... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T13:33
2025-06-15T13:33
2025-06-15T13:33
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
днепропетровская область
сумская область
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы продолжают наступательные действия, наносят удары по стратегическим объектам ВСУ и расширяют контроль на ряде участков линии фронта. Всего за сутки уничтожены около 1300 украинских боевиков и десятки единиц техники, а также военная инфраструктура. Об этом сообщили в минобороны РФ.В ночь на 15 июня был нанесен групповой удар высокоточным оружием по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг. Как сообщает ведомство, объект снабжал топливом украинские подразделения, действующие на Донбассе.Подразделения группировки войск "Север" за последние сутки продвинулись вглубь обороны противника на ряде участков Сумской области. В районах восьми населенных пунктов российские силы нанесли удары по подразделениям сразу нескольких бригад ВСУ – четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых, а также штурмового и десантно-штурмового полков. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в Харьковской области и в ДНР. Удары были нанесены по формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, а также трех бригад территориальной обороны в районах семи населенных пунктов. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, уничтожены американский бронетранспортер, пять пикапов, артиллерийское орудие, станция РЭБ и семь складов боеприпасов.На донецком направлении "Южная" группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов. Поражены шесть механизированных, горно-штурмовая, мотопехотная, артиллерийская, егерская и аэромобильная бригады. Уничтожены почти 200 солдат ВСУ, бронеавтомобиль, артиллерийское орудие, РЛС контрбатарейной борьбы, станция РЭБ и склад с материалами.Группировка "Центр" освободила населенный пункт Ульяновка в ДНР. В районах семи населенных пунктов российские войска нанесли удары по девяти формированиям ВСУ, включая четыре механизированные, две егерские, штурмовую, десантно-штурмовую бригады, а также подразделения морской пехоты и нацгвардии Украины. Потери противника составили почти 500 военнослужащих, два БТР, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, две артсистемы, РЛС израильского производства и склад боеприпасов.На запорожском и днепропетровском направлениях группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. В районах шести населенных пунктов нанесены удары по пяти механизированным, десантно-штурмовой бригадам, морской пехоте и бригаде теробороны. Уничтожены больше 170 боевиков ВСУ, три бронемашины, девять автомобилей, два арторудия и РЛС контрбатарейной борьбы.Поздразделения группировки "Днепр" нанесли поражение силам ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. В результате атак уничтожены до 65 киевских боевика, пять автомобилей, РЛС контрбатарейной борьбы, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 143 объектам ВСУ, включая штабы, склады и места размещения иностранных наемников.Средствами ПВО были перехвачены две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, днепропетровская область, сумская область, харьковская область, потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы продолжают наступательные действия, наносят удары по стратегическим объектам ВСУ и расширяют контроль на ряде участков линии фронта. Всего за сутки уничтожены около 1300 украинских боевиков и десятки единиц техники, а также военная инфраструктура. Об этом сообщили в минобороны РФ.
В ночь на 15 июня был нанесен групповой удар высокоточным оружием
по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг. Как сообщает ведомство, объект снабжал топливом украинские подразделения, действующие на Донбассе.
Подразделения группировки войск "Север" за последние сутки продвинулись вглубь обороны противника на ряде участков Сумской области. В районах восьми населенных пунктов российские силы нанесли удары по подразделениям сразу нескольких бригад ВСУ – четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых, а также штурмового и десантно-штурмового полков. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в Харьковской области и в ДНР. Удары были нанесены по формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, а также трех бригад территориальной обороны в районах семи населенных пунктов. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, уничтожены американский бронетранспортер, пять пикапов, артиллерийское орудие, станция РЭБ и семь складов боеприпасов.
На донецком направлении "Южная" группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов. Поражены шесть механизированных, горно-штурмовая, мотопехотная, артиллерийская, егерская и аэромобильная бригады. Уничтожены почти 200 солдат ВСУ, бронеавтомобиль, артиллерийское орудие, РЛС контрбатарейной борьбы, станция РЭБ и склад с материалами.
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Ульяновка в ДНР
. В районах семи населенных пунктов российские войска нанесли удары по девяти формированиям ВСУ, включая четыре механизированные, две егерские, штурмовую, десантно-штурмовую бригады, а также подразделения морской пехоты и нацгвардии Украины. Потери противника составили почти 500 военнослужащих, два БТР, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, две артсистемы, РЛС израильского производства и склад боеприпасов.
На запорожском и днепропетровском направлениях группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. В районах шести населенных пунктов нанесены удары по пяти механизированным, десантно-штурмовой бригадам, морской пехоте и бригаде теробороны. Уничтожены больше 170 боевиков ВСУ, три бронемашины, девять автомобилей, два арторудия и РЛС контрбатарейной борьбы.
Поздразделения группировки "Днепр" нанесли поражение силам ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. В результате атак уничтожены до 65 киевских боевика, пять автомобилей, РЛС контрбатарейной борьбы, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 143 объектам ВСУ, включая штабы, склады и места размещения иностранных наемников.
Средствами ПВО были перехвачены две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотников самолетного типа.
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