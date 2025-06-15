https://crimea.ria.ru/20250615/novaya-raketnaya-ataka-irana-po-izrailyu--pod-udarom-tri-goroda-1147235208.html
Новая ракетная атака Ирана по Израилю – под ударом три города
Новая ракетная атака Ирана по Израилю – под ударом три города - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Новая ракетная атака Ирана по Израилю – под ударом три города
Иранская армия начала новую волну ракетной атаки по Израилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана IRIB. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T16:39
2025-06-15T16:39
2025-06-15T16:50
новости
обострение между израилем и ираном
иран
израиль
ракетная атака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Иранская армия начала новую волну ракетной атаки по Израилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана IRIB.Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, уточнили в IRIB."Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон", – сказано в сообщении.В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND."Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, обострение между израилем и ираном, иран, израиль, ракетная атака
Новая ракетная атака Ирана по Израилю – под ударом три города
Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
16:39 15.06.2025 (обновлено: 16:50 15.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Иранская армия начала новую волну ракетной атаки по Израилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана IRIB.
"Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля", – сказано в сообщении.
Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, уточнили в IRIB.
"Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон", – сказано в сообщении.
В ночь на воскресенье
Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале
сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.
"Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли
два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли
по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян
из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил
ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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