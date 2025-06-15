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Новости Ирана: еще восемь командиров ВКС погибли при атаке Израиля - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Новости Ирана: еще восемь командиров ВКС погибли при атаке Израиля
Новости Ирана: еще восемь командиров ВКС погибли при атаке Израиля - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Новости Ирана: еще восемь командиров ВКС погибли при атаке Израиля
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил при израильской атаке. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T13:16
2025-06-15T15:02
обострение между израилем и ираном
иран
израиль
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил при израильской атаке.В Израиле от ракетных обстрелов со стороны Ирана за последние сутки пострадали около 385 человек, погибших 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обострение между израилем и ираном, иран, израиль, новости
Новости Ирана: еще восемь командиров ВКС погибли при атаке Израиля

В Иране при ударе Израиля погибли еще восемь командиров военно-космических сил страны

13:16 15.06.2025 (обновлено: 15:02 15.06.2025)
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
Иранский национальный флаг приспущенный в знак траура - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил при израильской атаке.
"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.
В Израиле от ракетных обстрелов со стороны Ирана за последние сутки пострадали около 385 человек, погибших 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.
В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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