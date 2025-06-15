Новости Ирана: еще восемь командиров ВКС погибли при атаке Израиля
В Иране при ударе Израиля погибли еще восемь командиров военно-космических сил страны
13:16 15.06.2025 (обновлено: 15:02 15.06.2025)
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил при израильской атаке.
"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.
В Израиле от ракетных обстрелов со стороны Ирана за последние сутки пострадали около 385 человек, погибших 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.
В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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