https://crimea.ria.ru/20250615/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-ulyanovku-v-dnr-1147228126.html
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР
Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T12:18
2025-06-15T12:18
2025-06-15T12:26
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.Ранее в Минобороны проинформировали, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , новости
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР
Армия России освободила Ульяновку в ДНР - Минобороны
12:18 15.06.2025 (обновлено: 12:26 15.06.2025)