https://crimea.ria.ru/20250615/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-ulyanovku-v-dnr-1147228126.html

Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР

Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР

Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T12:18

2025-06-15T12:18

2025-06-15T12:26

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.Ранее в Минобороны проинформировали, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , новости