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Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР
Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T12:18
2025-06-15T12:26
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.Ранее в Минобороны проинформировали, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , новости
Армия России взяла под контроль Ульяновку в ДНР

Армия России освободила Ульяновку в ДНР - Минобороны

12:18 15.06.2025 (обновлено: 12:26 15.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Ульяновку в ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике.
Ранее в Минобороны проинформировали, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.
В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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