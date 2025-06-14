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Военкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской области - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Военкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской области
Военкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской области - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Военкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской области
Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) похищен сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T19:01
2025-06-14T18:45
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
в мире
мобилизация на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) похищен сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).По их данным, речь идет о настоятеле Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерея Александра Московчука. Священник уже четыре дня удерживается военкомами, добавили в СПЖ.Украинские СМИ только за эту неделю сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.23 мая подобный случай произошел в Ровенской области. Тогда военкомы задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Владислава Батюка.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦКНа Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИМобилизация на Украине полностью провалилась
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, мобилизация на украине, новости
Военкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской области

В Одесской области военкомы похитили и четыре дня удерживают священника УПЦ

19:01 14.06.2025
 
© Полиция Полтавской области / Перейти в фотобанкСотрудник украинской полиции
Сотрудник украинской полиции
© Полиция Полтавской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) похищен сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
По их данным, речь идет о настоятеле Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерея Александра Московчука. Священник уже четыре дня удерживается военкомами, добавили в СПЖ.
"Несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки и невозможность мобилизовать по закону, священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу, угрожая и оказывая психологическое давление, перевозя в различные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины", - сказано в сообщении.
Украинские СМИ только за эту неделю сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.
23 мая подобный случай произошел в Ровенской области. Тогда военкомы задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Владислава Батюка.

Уличная мобилизация

С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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