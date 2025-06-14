https://crimea.ria.ru/20250614/v-rossii-razrabotali-test-na-immunitet-k-kholere-1147177503.html

В России разработали тест на иммунитет к холере

В России разработали тест на иммунитет к холере - РИА Новости Крым, 14.06.2025

В России разработали тест на иммунитет к холере

Тест на иммунитет к холере находится на стадии регистрации и интересует исследователей из других стран, с которыми Россия поделится разработкой. Об этом заявила РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T07:43

2025-06-14T07:43

2025-06-14T07:43

анна попова

роспотребнадзор

россия

здоровье

здравоохранение в россии

тесты

холера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Тест на иммунитет к холере находится на стадии регистрации и интересует исследователей из других стран, с которыми Россия поделится разработкой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам главы Роспотребнадзора, такой тест выявляет все варианты и количество иммуноглобулинов, что позволяет оценивать ситуацию при возникновении завозных случаев. Глава ведомства подчеркнула, что тест вызвал большой интерес у специалистов в рамках заседания совета руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран Евразийского экономического союза.Риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с этим заболеванием, в мире, заявила Попова ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холера остается фактором риска в летний период в России - экспертСитуация с холерой в России стабильна - РоспотребнадзорЗаражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, роспотребнадзор, россия, здоровье, здравоохранение в россии, тесты, холера