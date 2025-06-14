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В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто
В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто - РИА Новости Крым, 14.06.2025
В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто
В Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T18:38
2025-06-14T18:38
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дтп
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По данным ГАИ, авария произошла в субботу около 13:05 на трассе Керчь – Чистополье – Новоотрадное.15-летний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир доставлены в больницу с различными травмами.Прокуратура Крыма поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто

В Ленинском районе Крыма иномарка сбила подростков на мотоцикле

18:38 14.06.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаВ Ленинском районе Крыма иномарка сбила детей на мотоцикле
В Ленинском районе Крыма иномарка сбила детей на мотоцикле
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
По данным ГАИ, авария произошла в субботу около 13:05 на трассе Керчь – Чистополье – Новоотрадное.
"Водитель автомобиля Changan, выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Ирбис" под управлением несовершеннолетнего, двигающемуся по главной дороге, в результате чего совершил с ним столкновение, после чего мотоцикл осуществил наезд на стоящее на правой обочине транспортное средство Lada Vesta", - рассказали подробности случившегося в Госавтоинспекции.
© Госавтоинспекция КрымаВ Ленинском районе Крыма иномарка сбила детей на мотоцикле
В Ленинском районе Крыма иномарка сбила детей на мотоцикле
© Госавтоинспекция Крыма
В Ленинском районе Крыма иномарка сбила детей на мотоцикле
15-летний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир доставлены в больницу с различными травмами.
Прокуратура Крыма поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних.
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