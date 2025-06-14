https://crimea.ria.ru/20250614/v-krymu-inomarka-vmyala-detey-na-mototsikle-v-priparkovannoe-avto-1147215284.html

В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто

В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто - РИА Новости Крым, 14.06.2025

В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто

В Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T18:38

2025-06-14T18:38

2025-06-14T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и мотоцикла, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По данным ГАИ, авария произошла в субботу около 13:05 на трассе Керчь – Чистополье – Новоотрадное.15-летний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир доставлены в больницу с различными травмами.Прокуратура Крыма поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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