https://crimea.ria.ru/20250614/v-kitae-nazvali-nepriemlemym-voennoe-napadenie-izrailya-na-iran-1147215846.html
В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран
В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран - РИА Новости Крым, 14.06.2025
В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран
Китай считает неприемлемым военное нападение Израиля на Иран, назвав это нарушением международного права. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел КНР... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T19:44
2025-06-14T19:44
2025-06-14T19:44
ван и
китай
иран
обострение между израилем и ираном
политика
израиль
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Китай считает неприемлемым военное нападение Израиля на Иран, назвав это нарушением международного права. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, подчеркнул он.В связи с этим, по его словам, Китай четко выступает против нарушения Израилем международного права путем нападения на Иран с применением военной силы.Китай также призывает страны, имеющие влияние на Израиль, "предпринять конкретные усилия, чтобы восстановить мир", добавил министр иностранных дел КНР."Китай поддерживает международное сообщество в отстаивании справедливости", - сказал Ван И.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ван и, китай, иран, обострение между израилем и ираном, политика, израиль, в мире, новости
В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран
В Китае назвали нападение Израиля на Иран нарушением международного права
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Китай считает неприемлемым военное нападение Израиля на Иран, назвав это нарушением международного права. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.
Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, подчеркнул он.
"Китай всегда выступал за то, чтобы любые международные споры решались путем диалога и консультаций, Пекин выступает против применения силы и санкций", - цитирует Ван И РИА Новости.
В связи с этим, по его словам, Китай четко выступает против нарушения Израилем международного права путем нападения на Иран с применением военной силы.
Китай также призывает страны, имеющие влияние на Израиль, "предпринять конкретные усилия, чтобы восстановить мир", добавил министр иностранных дел КНР.
"Китай поддерживает международное сообщество в отстаивании справедливости", - сказал Ван И.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли
два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.
В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли
по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян
из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
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