https://crimea.ria.ru/20250614/v-kitae-nazvali-nepriemlemym-voennoe-napadenie-izrailya-na-iran-1147215846.html

В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран

В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран - РИА Новости Крым, 14.06.2025

В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на Иран

Китай считает неприемлемым военное нападение Израиля на Иран, назвав это нарушением международного права. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел КНР... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T19:44

2025-06-14T19:44

2025-06-14T19:44

ван и

китай

иран

обострение между израилем и ираном

политика

израиль

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Китай считает неприемлемым военное нападение Израиля на Иран, назвав это нарушением международного права. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, подчеркнул он.В связи с этим, по его словам, Китай четко выступает против нарушения Израилем международного права путем нападения на Иран с применением военной силы.Китай также призывает страны, имеющие влияние на Израиль, "предпринять конкретные усилия, чтобы восстановить мир", добавил министр иностранных дел КНР."Китай поддерживает международное сообщество в отстаивании справедливости", - сказал Ван И.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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китай

иран

израиль

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ван и, китай, иран, обострение между израилем и ираном, политика, израиль, в мире, новости