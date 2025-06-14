Слова главы Пентагона ранят сильнее пуль - Зеленский
Заявление США о сокращении средств на закупку оружия для Киева деморализуют - Зеленский
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США сократят средства на закупку нового вооружения для Киева, деморализуют Украину. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Newsmax.
Во вторник Пит Хегсет заявил, что США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. По его словам, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает не только интересам обеих сторон конфликта, но и Вашингтона.
"Мы видим очень серьезные сигналы от министра обороны США. <...> Слова министра обороны США порой ранят сильнее пуль — потому что они бьют по моральному духу Украины. Когда украинцы слышат, что они могут остаться одни в этой борьбе с военной махиной, какой является Россия — это очень больно", - сказал Зеленский.
По его словам, война — это люди и, "самое важное, — это моральный дух этих людей".
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
По словам главы центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.
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