Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250614/situatsiya-na-blizhnem-vostoke-poka-ne-vyzvala-trudnostey-u-krymchan-v-khadzhe-1147212804.html
Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже
Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже
Паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T16:40
2025-06-14T16:40
эксклюзивы риа новости крым
крым
думк (духовное управление мусульман крыма)
мусульмане
в мире
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
новости
айдер аджимамбетов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212689_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3cdb97d855a0aa1cedda5e860b24122d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявили в Духовном управлении мусульман Крыма.В субботу ряд СМИ со ссылкой на зампреда ДУМК России по международным делам и хаджу, муфтия Рушана Аббясова сообщали, что более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская, Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.При этом ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов отметил, что у группы крымчан, сейчас находящихся в паломничестве, пока затруднений не возникает.В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом сообщал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров. В числе паломников – 20 семей участников специальной военной операции.Всего в этом году паломничество совершают 25 тысяч российских мусульман, из них 5 тысяч – по благотворительным квотам.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212689_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_90d310cd8c29e1150c35ebf0b11b2019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, думк (духовное управление мусульман крыма), мусульмане, в мире, иран, обострение между израилем и ираном, израиль, новости, айдер аджимамбетов, хадж
Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже

Обострение на Ближнем Востоке пока не вызвало трудностей у паломников из Крыма – ДУМК

16:40 14.06.2025
 
© AP Photo Amr NabilПаломники во время хаджа в Мине недалеко от священного города Мекка
Паломники во время хаджа в Мине недалеко от священного города Мекка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo Amr Nabil
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявили в Духовном управлении мусульман Крыма.
В субботу ряд СМИ со ссылкой на зампреда ДУМК России по международным делам и хаджу, муфтия Рушана Аббясова сообщали, что более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская, Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
При этом ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов отметил, что у группы крымчан, сейчас находящихся в паломничестве, пока затруднений не возникает.

"11 июня уже 61 человек вылетели. На сегодня там остается 450 паломников, они вылетают 16, 22 и 26 июня тремя группами. Мы надеемся, что к дате их вылета все нормализуется", - сказал он РИА Новости Крым.

В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом сообщал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров. В числе паломников – 20 семей участников специальной военной операции.
Всего в этом году паломничество совершают 25 тысяч российских мусульман, из них 5 тысяч – по благотворительным квотам.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)МусульманеВ миреИранОбострение между Израилем и ИраномИзраильНовостиАйдер АджимамбетовХадж
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38В Крыму иномарка вмяла детей на мотоцикле в припаркованное авто
18:22Израиль необходимо остановить – Эрдоган
18:09Ситуация на Крымском мосту сейчас: данные о пробках и времени проезда
17:50Разговор Лаврова с главой МИД Ирана – главное
17:27Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу
17:02Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов
16:40Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже
16:23Слова главы Пентагона ранят сильнее пуль - Зеленский
16:12Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций
15:31Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека
15:09Крымский мост сегодня: в пробке больше тысячи машин
14:47Группа российских военных возвращена из украинского плена
14:37Шторм в Крыму – непогода обрушилась на Феодосию и движется на юг
14:22Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ
14:12Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию
13:49Новости СВО: Киев потерял еще 1300 солдат за сутки
13:23Сбил насмерть ребенка и скрылся - в Воронежской области ищут водителя
13:10Крымский мост: очереди растут с обеих сторон
12:55Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
12:47Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
Лента новостейМолния