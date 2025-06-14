https://crimea.ria.ru/20250614/situatsiya-na-blizhnem-vostoke-poka-ne-vyzvala-trudnostey-u-krymchan-v-khadzhe-1147212804.html

Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже

Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Ситуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже

Паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T16:40

2025-06-14T16:40

2025-06-14T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявили в Духовном управлении мусульман Крыма.В субботу ряд СМИ со ссылкой на зампреда ДУМК России по международным делам и хаджу, муфтия Рушана Аббясова сообщали, что более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская, Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.При этом ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов отметил, что у группы крымчан, сейчас находящихся в паломничестве, пока затруднений не возникает.В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом сообщал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров. В числе паломников – 20 семей участников специальной военной операции.Всего в этом году паломничество совершают 25 тысяч российских мусульман, из них 5 тысяч – по благотворительным квотам.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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