https://crimea.ria.ru/20250614/shtorm-v-krymu--nepogoda-obrushilas-na-feodosiyu-i-dvizhetsya-na-yug-1147210101.html

Шторм в Крыму – непогода обрушилась на Феодосию и движется на юг

Шторм в Крыму – непогода обрушилась на Феодосию и движется на юг - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Шторм в Крыму – непогода обрушилась на Феодосию и движется на юг

Непогода обрушилась на Феодосию и Судак. В ближайшие два часа шторм накроет центральные и южные районы Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T14:37

2025-06-14T14:37

2025-06-14T14:37

крым

погода в крыму

крымская погода

феодосия

судак

юбк

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_12f4db3760d33c4cd0ecc14f59891f97.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Феодосию и Судак. В ближайшие два часа шторм накроет центральные и южные районы Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. В Крыму объявлено двухдневное штормовое предупреждение. После обеда в субботу и в воскресенье в регионе ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.При этом непогода смещается в центральную часть Крыма и к Южному берегу.По данным спасателей, на данный момент происшествий, связанных с погодой, в Крыму не зарегистрировано.Спасатели предупреждают, что во время непогоды высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий. При сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и линии электропередачи.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, подчеркнули в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

феодосия

судак

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, феодосия, судак, юбк, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма