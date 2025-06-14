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Шквал с грозами и градом идет на Крым - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Шквал с грозами и градом идет на Крым
Шквал с грозами и градом идет на Крым - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Шквал с грозами и градом идет на Крым
В Крыму 14 и 15 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T10:56
2025-06-14T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 14 и 15 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий. При сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и линии электропередачи. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркивают в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шквал с грозами и градом идет на Крым

В Крыму 14 и 15 июня пройдут сильные грозовые дожди с градом и шквалистым ветром

10:56 14.06.2025 (обновлено: 10:58 14.06.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 14 и 15 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 14 июня, в течение суток 15 июня в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
При сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и линии электропередачи.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркивают в МЧС.
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