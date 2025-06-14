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Шквал с грозами и градом идет на Крым

Шквал с грозами и градом идет на Крым - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Шквал с грозами и градом идет на Крым

В Крыму 14 и 15 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T10:56

2025-06-14T10:56

2025-06-14T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 14 и 15 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий. При сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и линии электропередачи. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркивают в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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